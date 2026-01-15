Un aviÃ³n aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona por una posible amenaza

Un avión de Turkish Airlines que había partido desde la ciudad turca de Estambul ha realizado este jueves un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat por una posible amenaza de bomba.

AENA ha confirmado en sus redes sociales este incidente, derivado de "una amenaza en vuelo" de la que se tuvo constancia en torno a las 10.00 horas. "Se han activado los protocolos y las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación", ha señalado la empresa gestora en su primera comunicación.

El avión, en el que viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, ha aterrizado casi a las 11.00, media hora más tarde de lo previsto en su plan inicial de vuelo, y ya con el despliegue de seguridad activado en tierra. La aeronave ha sido derivada a una zona específica para proceder a los primeros análisis.

Pasajeros y tripulantes han desembarcado por su propio pie y se encuentran en una zona segura, según Protección Civil, que ha activado un plan de emergencia. La Guardia Civil ha inspeccionado el avión, dentro de un despliegue en el que también han colaborado efectivos de la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y los Bomberos.

Los Mossos han señalado que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación. También AENA ha aclarado en su mensaje que el aeropuerto continúa operando "con total normalidad".