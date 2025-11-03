Ana Belén vuelve con ojos nuevos: "Hay que estar alerta porque hay discursos peligrosamente frívolos"

Está inmersa en una gira por todo el país, tiene disco nuevo, ganas y nervios. Su "trabajo le hace sufrir mucho". Tanto, que a veces la deja irascible, otras triste, otras insomne, y otras con esas dudas que solo se calman al "llamar a los amigos para pedirles opinión". Antes de subirse al escenario o situarse tras las cámaras no siente mariposas, sino "dragones" y habla del vértigo como si fuera la primera vez que lo siente. Y, sin embargo, la recién llegada es Ana Belén (Madrid, 1951).

Cuarenta películas, cerca de treinta obras de teatro, treinta y siete discos y sesenta años de carrera después, la cantante y actriz sigue mirando el mundo con hambre de estreno. La ganadora del Goya de Honor 2017, aún busca lo que se escapa, lo que vibra detrás del aplauso y lo que se genera entre los acordes.

En Vengo con los ojos nuevos, su nuevo álbum tras siete años sin novedad discográfica —producido por su hijo David San José y compuesto por 11 temas de diferentes autores como Víctor Manuel, Pedro Guerra, Luis Ramiro, Vicky Gastelo, Israel Sandoval o Juan Mari Montes— lo anuncia. Lo canta.

"Después de tanto tiempo vengo ahora con una mirada de 'quiero saberlo, quiero entenderlo, quiero seguir aprendiendo'", explica en No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. "Lo mejor siempre está por hacer y siempre se puede hacer mejor".

28.16 min No es un día cualquiera - Entrevista a Ana Belén

"Hacerse mayor significa tener experiencia, pero también que me continúe interesando todo lo que ocurre", opina. El entorno le empuja a ello. Si no es por "la suerte de tener críos en la familia que te incorporan un lenguaje, unos modos de consumir música y espectáculo y creación diferente", es por la profesión misma. Sea cómo sea, la curiosidad, dice, es contagiosa. "Me tengo que interesar por todo porque luego tengo que ser reflejo de ello cuando me subo a un escenario", sostiene.

Y eso se nota, vaya si se nota. El éxito de su tour, que empezó el 26 de abril y culminará el 23 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid, lo confirma. Aunque, para ella la corroboración no se mide en sold outs o fechas vendidas, si no que se ve simplemente en las sonrisas y bailes de su público.

"La gira Más D Ana —en la que repasa los grandes éxitos de su repertorio y algún tema nuevo de Vengo con los ojos nuevos— va fantástica porque hay una respuesta de la gente", reconoce Ana Belén. "Sabemos cómo reaccionan a las canciones que ya conocen, pero con las nuevas lo que hay es una explosión en la que al final todos terminamos cantando y bailando", apunta orgullosa, porque en "estos tiempos tan convulsos, raros y tristes, ver que la gente se lo pasa bien da mucho gusto". Es el mejor de los regalos.

"Se necesita pensar, reflexionar y saber qué caminos estamos transitando, sí", afirma tajante, "pero también necesitamos momentos de risa y de pasarlo bien".

Justamente por eso, "porque ya bastantes cosas hacemos que no nos hacen sentir a gusto", es por lo que que Ana Belén ha decidido que solo interpretará aquellos temas que le hagan sentir a gusto. "Y si me equivoco, me equivoco yo con todas las consecuencias", señala sin miedo y rotunda en sus convicciones.