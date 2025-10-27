Vuelve John Wayne con 'Los comancheros', el atrevido wéstern que Richard Curtiz no logró terminar

John Wayne es un poderoso imán para la pantalla, pero la película resulta fascinante si además cuenta con el gran Lee Marvin, el siempre solvente Stuart Whitman y la maravillosa Ina Balin. Completan el reparto principal el israelí Nehemiah Persoff y el sirio Michael Ansara, que tuvo una de las carreras más largas de Hollywood, de 1944 al 2000. Otro de sus reclamos es el director, Michael Curtiz, que firmó clásicos tan dispares como Sinuhé, el egipcio y Alma en suplicio, sin olvidar Casablanca con la que ganó su segundo Oscar (el primero fue por un cortometraje). En la ficha de la película también se incluye a John Wayne como director y es que tuvo que tomar las riendas del rodaje porque Curtiz, enfermo de cáncer, murió antes de terminar la película. El actor no quiso que su nombre figurase en los créditos finales, una decisión que tomó en señal de respeto y homenaje al director.

La película cuenta la historia de Jack Cutter, un ranger de Texas que detiene a Paul Regret, un jugador buscado por la muerte del hijo de un juez. Cutter tiene que entregar al prisionero en Luisiana y en el camino se detienen en un rancho. De repente, una banda de delincuentes llamada 'Los comancheros', porque vende armas a los comanches, ataca el lugar y Cutter pide a Regret que se unan para repeler el ataque. Regret logra escapar, pero regresa con refuerzos para ayudar a Cutter. Los dos hombres deciden aliarse y enfrentarse a la banda de delincuentes, pero Regret conoce a Pilar, la hija de uno de los cabecillas, que pronto cambiará de bando.

John Wayne, Stuart Withman e Ina Balin John Wayne interpreta a Jack Cutter, Stuart Withman es Paul Regret e Ina Balin interpreta a Pilar, formando un trío de lo más peculiar. Los tres actores fueron el gancho que los productores utilizaron para vender la película, cuyo eslogan decía: Big Jake, el aventurero... Paul Regret, el jugador... Pilar, la bella gitana... Tres personas con un pasado que están destinadas a cruzarse y enfrentarse en un mundo de criminales. Stuart Withman e Ina Balin en 'Los comancheros' Los comancheros es una de esas películas de transición, rodada entre la época dorada del wéstern y su ocaso. Llegó a los cines a finales de 1961, un año de grandes películas. Desayuno con diamantes, West Side Story, 101 Dálmatas, Esplendor en la hierba, El tercer hombre, The hustler, La calumnia, El Cid y Un, dos, tres compartieron cartelera con Plácido, de Luis García Berlanga, y Viridiana, de Luis Buñuel. ¡Una buena cosecha! El guion es una adaptación del libro de Paul I. Wellman y lo firman James Edward Grant y Clair Huffaker, dos expertos en el género. El primero había hecho los guiones de El último vagón, con Richard Widmark, Tres personas violentas, con Charlton Heston y Anne Baxter, y El álamo, otra de las grandes películas de John Wayne. Huffaker, también dominó el género, tanto como novelista como en los guiones para cine. Detalle del póster de 'Los comancheros' —

El wéstern, de la literatura al cine Paul Wellman había escrito varias novelas del Oeste que se llevaron al cine, como Cheyenne, Los muros de Jericó, La amante de hierro, Apache y Jubal, y escribió Los comancheros dando el protagonismo a Paul Regret, pensado que este personaje lo interpretaría Cary Grant. Pero los productores consideraron que el actor era demasiado mayor para el papel y, además, se temía que rechazase compartir protagonismo con Wayne, por eso se optó Stuart Withman. En la novela, el papel de Jack Cutter era secundario, pero los guionistas lo ampliaron a conciencia. Se dice que para interpretar al ranger sonaron los nombres de Gary Cooper y James Garner, pero que el primero estaba enfermo y el segundo no tenía buena relación con Jack L. Warner, el jefazo de Warner Bross. Entre las actrices secundarias destaca la televisiva Joan O'Brien, que interpreta a Melinda Marshall. Este personaje tiene un hija, Bessie, interpretada por Aissa Wayne, la hija de John Wayne que tan solo tenía cinco años. Lo curioso es que ambas también fueron madre e hija en El álamo, estrenada el año anterior. El actor John Wayne