Estos son los estrenos de cine de la semana del 27 de octubre que puedes ver gratis en RTVE Play

RTVE Play te trae las mejores películas al mejor precio: gratis. Esta semana se unen numerosos títulos para todos los gustos a su catálogo de cine, el cual puedes disfrutar cuándo y dónde quieras con solo una condición: registrarte para no perderte ninguna novedad. Aquí te contamos todo sobre la agenda de estrenos de cine semanal en RTVE Play para que descubras nuevas historias y cintas que estarán disponibles de manera gratuita en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda. ¡Toma nota!

John El bastardo (lunes 27 de octubre, a las 12.10 horas en RTVE Play y La 2) Un individuo malherido por un enfrentamiento con el ejército mexicano recuerda su vida como criado de John el Bastardo una especie de Casanova cuya obsesión es conocer la identidad de su padre.

Los comancheros (lunes 27 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 2) Jake Cutter (John Wayne), un ránger de Texas, debe llevar a cabo una difícil y arriesgada misión: acabar con una peligrosa banda de forajidos que, cuando está a punto de estallar una guerra, se dedica a proporcionar armas y licores a los belicosos indios comanches.

La ruta del Caribú (martes 28 de octubre, a las 12.25 horas en RTVE Play y La 2) Obligado por las circunstancias, el ganadero Jim Redfern emprende el camino que conduce al Cariboo, donde espera encontrar el oro del que habla todo el mundo. En su viaje se enfrentará a atracos, emboscadas, ataques de los indios, pero, sobre todo, tendrá que vérselas con el todopoderoso Frank Walhs, dueño y señor del territorio.

Sangre sobre Texas (miércoles 29 de octubre, a las 12.10 horas en RTVE Play y La 2) Un individuo sin escrúpulos, Tom Sherry, provoca una guerra con los indios al culparles del asesinato de una mujer que en realidad cometió él, con el objeto de obtener una concesión sobre el territorio en el que se asentaban los pieles rojas. Pasado el tiempo, Tom se ha convertido en el amo de la región y se dedica al próspero negocio del contrabando de armas, pero hasta el pueblo llegará un enigmático forastero, Ringo, al que le ayudará un peculiar cazador de recompensas, Chuck, en su intento de restablecer la ley y el orden en la región.

Arizona Colt (jueves 30 de octubre, a las 12.05 horas en RTVE Play y La 2) Un bandido mexicano llamado Gordo, ha planeado robar el banco de Blakstone Hill, para lo cual decide asaltar una prisión y reclutar pistoleros para su banda. Luego, todos los liberados, para evitar ser asesinados, optan por unirse a él menos Arizona Colt, un temible cazarrecompensas.

El amor en su lugar (jueves 30 de octubre, a las 22.00 horas en RTVE Play y La 2) Enero de 1942, 400.000 judíos de toda Polonia llevan más de un año confinados por los nazis en un estrecho gueto en mitad de la ciudad. Fuera del muro, la vida sigue adelante. Dentro, sus habitantes luchan por sobrevivir. Sin embargo, el alto muro de ladrillos no consigue parar la creación de un grupo de actores judíos que, en una helada noche invernal, interpreta una comedia musical en el teatro Fémina. Los espectadores ríen y se emocionan ante una historia de amor, olvidando por un momento su difícil situación. Entre bambalinas, los actores se enfrentan a un dilema de vida o muerte ante la posibilidad de llevar a cabo una fuga después de la función

Gringo (viernes 31 de octubre, a las 12.15 horas en RTVE Play y La 2) Gringo es un americano criado dentro de una familia modesta de mexicanos. Tras luchar contra el régimen mexicano junto a la guerrilla, descubre que unos bandidos han matado a su padre adoptivo y herido a su hermano. Gringo buscará a los asesinos.

El disputado voto del señor Cayo (viernes 31 de octubre, a las 22.35 horas en RTVE Play y La 2) Basada en la novela homónima de Miguel Delibes. A Rafael, joven diputado socialista, le comunican la muerte de su amigo Víctor Velasco. En el cementerio coincide con Laly, una antigua compañera. Ambos rememoran la personalidad del amigo desaparecido y la historia que compartieron con él durante la campaña de las elecciones de 1977. En uno de los pueblos de la sierra burgalesa conocieron al señor Cayo, un viejo apegado a la tierra, que fue para Víctor como una especie de revulsivo: era la primera vez que escuchaba la voz de la sabiduría popular.