Avance semanal de 'La Promesa' del 27 al 31 de octubre: La condición de Ángela para casarse con Beltrán

Samuel sabía que María Fernández no estaba bien y, finalmente, ha conseguido que la doncella desvele su gran secreto: ¡está embarazada! Todo ocurrió en la verbena con un mozo del pueblo. La pregunta es: ¿qué pasará a partir de ahora?

El plan de Leocadia de casar a su hija con Beltrán parece que se está cumpliendo. Curro, roto de dolor, ha tenido que aceptar este enlace. Ángela, por su parte, asegura que la situación le está superando. ¿Qué medidas puede tomar al respecto? ¿Se casará, finalmente, con Beltrán o con Lorenzo? Si quieres saber lo que va a pasar del 27 al 31 de octubre aquí te dejamos el avance de los episodios 704 al 706.

Avance del capítulo 704 del lunes 27 de octubre Martina intenta recomponer su relación con Jacobo celebrando una cena íntima, pero fracasa. Ángela se desahoga con Curro y Alonso sobre su situación con Lorenzo, y desarrolla un vínculo más fluido con Beltrán, a quien Leocadia le ofrece una generosa dote. La señora de Figueroa confirma que Catalina no pudo enviar la carta y sospecha de alguien del entorno. ¿Estará en lo cierto? La Promesa: Por orden de Leocadia, Petra no puede seguir en su puesto Simona y Candela logran que Toño reconsidere su postura sobre Enora, aunque Manuel sigue sin confiar en ella. Samuel y María Fernández retoman el diálogo tras la confesión del embarazo, mientras Pía la anima a reflexionar sobre su decisión. Cristóbal, siguiendo órdenes de Leocadia, informa a Petra de que no puede seguir en su puesto…

Martes 28 de octubre El martes 28 de octubre no habrá emisión de La Promesa para dejar paso al partido España - Suecia de la UEFA Women´s Nations League.

Miércoles 29 de octubre El miércoles 29 de octubre no habrá emisión de La Promesa para dejar paso a un especial informativo por la DANA del 2024.

Avance del capítulo 705 del jueves 30 de octubre El tiempo corre para Petra: Cristóbal le da un ultimátum de unos pocos días para demostrar su valía como ama de llaves o será despedida. Manuel, finalmente, decide darle una nueva oportunidad a Enora y la trae de vuelta al hangar para seguir trabajando. Toño, por su parte, le pide tiempo a la joven para recuperar la confianza. Simona y Candela insisten a Lope en que debería publicar un libro con sus recetas ilustradas. María Fernández confiesa a Pía que ha tomado una decisión: no tendrá al bebé. Ángela sigue esquivando a Lorenzo como puede y Curro decide tomar una drástica decisión para ayudar a la joven a continuar con el plan de su madre. ¿De qué se trata? La Promesa: María decide no tener al bebé