El plan de Leocadia para evitar la boda con Lorenzo en 'La Promesa': casar a Ángela con Beltrán

El enlace de Ángela y Lorenzo no tardará en producirse, a pesar de que toda la familia Luján está haciendo todo lo que está en su mano por paralizarla. ¿Qué más puede hacer Alonso? ¿Y Manuel? Martina también ha intentado evitar esta boda, sin éxito. Curro, desesperado, ha desvelado a Leocadia que haría cualquier cosa por salvarla, incluso entrar en prisión. De la noche a la mañana, Leocadia ha encontrado la que podría ser la única solución al problema de su hija: su enlace con Beltrán, el recién llegado. ¿Llevará a cabo este plan? ¿Estará Curro de acuerdo? Te contamos todos los detalles de este momento.

Paralizar la boda El principal objetivo de toda la familia Luján en este momento es paralizar la boda de Ángela y Lorenzo. Lógicamente, ninguno entiende cómo esta situación ha llegado tan lejos. Todos están poniendo de su parte e intentando, por todos los medios, cancelar el enlace. Curro, totalmente desesperado, ha irrumpido en la habitación de Leocadia para “robar” una de sus joyas. ¿Qué pretendía con esto? Se lo ha dejado bien claro a la señora de Figueroa: “Estoy dispuesto a ir a la cárcel para evitar la boda de Ángela”. 01.31 min La Promesa: Curro, dispuesto a ir a la cárcel por Ángela

La conexión de Ángela y Beltrán Aunque pueda no parecerlo, Leocadia también está totalmente desesperada y en busca de cualquier excusa que pueda librar a su hija de pasar el resto de su vida con el capitán de la Mata. Ella tampoco está de acuerdo, solo aceptó esta propuesta por chantaje. Cuando ya parecía que todo estaba perdido, alguien inesperado ha llegado al palacio y… ¡le ha dado la solución a su problema! Se trata de Beltrán, el gran amigo de Jacobo. Ángela, en un intento de librarse de dar un paseo con Lorenzo y de hacer un favor al prometido de Martina, decidió recoger a Beltrán en Villalquino. ¡Y han congeniado muy bien! Los jóvenes parece que tienen pensamientos muy similares y no han parado de reír desde el primer momento. Leocadia, tan observadora como siempre, ha sido consciente de esta conexión y está dispuesta a aprovecharse de ella en favor de su hija. ““

El plan de Leocadia Leocadia no ha dudado en reunirse con Curro para desvelarle su plan y pedirle su ayuda: “No quiero que cometas ningún delito. Hay algo mejor para evitar la boda de mi hija Ángela con el capitán de la Mata. Pero, para ello, tendrás que hacer un gran sacrificio. ¿Estás dispuesto?”. El lacayo lo tiene claro: está dispuesto a hacer cualquier cosa. ¿Cuál es realmente el plan de Leocadia? La señora sopesó meter a Curro en la cárcel – siguiendo la propuesta del lacayo – pero está segura de que eso no pararía los pies a Lorenzo. Por lo tanto, ha tenido que pensar otra opción: “Para sorpresa de todos, y cuando ya no albergaba ninguna esperanza, un ángel del cielo ha recalado en La Promesa y está haciendo muy buenas migas con Ángela. Quiero que Beltrán y Ángela se casen. La única forma de tirar por tierra los planes de boda del capitán de la Mata es que ella ya esté casada”. No conoce nada sobre Beltrán, pero está dispuesta a correr el riesgo con tal de salvar a su hija. A Curro, obviamente, no le convence la idea, pero sabe que su sacrifico es renunciar a Ángela y alejarse de ella… “Lo tengo asumido, no se preocupe”. Aunque Leocadia no es lo único que pedirá al lacayo. ¿De qué se trata? ¿Saldrá bien este improvisado plan? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.