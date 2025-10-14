Así es Beltrán, el nuevo personaje de 'La Promesa' que ha congeniado con Ángela

¡Nueva visita en La Promesa! Beltrán llega al palacio de los marqueses de Luján para visitar a su gran amigo Jacobo –por lo menos, esa es la primera intención de este personaje -. Ángela es la encargada de ir en su busca a Villalquino y lo cierto es que han congeniado muy bien. ¡Tienen muchas cosas en común! Te contamos cómo ha sido la llegada y el recibimiento de este personaje por parte de la familia Luján

Ángela toma la iniciativa Jacobo, últimamente, está muy ocupado con las gestiones relativas a la finca – siempre de la mano de Leocadia – y necesitaba sacar tiempo para recoger a su gran amigo Beltrán en Villalquino. ¿Cómo iba a hacerlo? No lo sabía ni él. Ángela, inesperadamente y en un intento de librarse de dar un paseo con el capitán de la Mata, ha decidido prestarle su ayuda: ella misma recogerá a su amigo. Jacobo no puede estar más agradecido con la hija de Leocadia. Aunque Lorenzo no piensa lo mismo…

Así ha sido la llegada de Beltrán El actor Luis Maesso da vida a Beltrán de Azcárate, futuro marqués de Olite. Este nuevo personaje ha llegado esta misma tarde al palacio de los Luján de la mano de Ángela. ¡No podía tener mejor anfitriona! Y es que, indudablemente, los jóvenes han congeniado muy bien desde el primer momento. En cada conversación, irán descubriendo la cantidad de cosas que tienen en común. ¿El siguiente paso? Presentarse ante el marqués de Luján y Leocadia de Figueroa. ¡Y Beltrán ha superado la prueba con creces! El gran amigo de Jacobo – prácticamente son como hermanos - proviene de una familia que vivió cómodamente durante generaciones gracias a una mina de hierro. Sin embargo, cuando llegó a manos de su padre, se secó. Esta dura situación enseñó a Beltrán algo muy importante: “Ni la vida ni la fortuna están aseguradas para siempre”. Esta reflexión ha dejado sin palabras a la familia Luján, ¡y para bien! 00.43 min La Promesa: Beltrán se presenta a la familia Luján Como hemos podido ver, Beltrán es un joven bastante risueño, sensato y parece ser que siempre tiene la palabra justa en cada momento. No tenemos ninguna duda: desprenderá la luz necesaria en este momento en el palacio de los marqueses. Tan solo con observar la expresión de Leocadia después de la primera conversación con el recién llegado, sabemos que algo está tramando. ¿De qué se trata? ¿Con qué nos sorprenderá este nuevo invitado? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para encontrar todas las respuestas.