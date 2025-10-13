Petra, al límite en La Promesa, recibe la extremaunción tras administrarle el suero antitetánico

"Hemos llegado tarde, la señora Arcos va a morir". Así de tajante fue el doctor con el señor Ballesteros y el padre Samuel, informando sobre el diagnóstico final del ama de llaves que sufre la enfermedad del tétanos, muy difícil de curar si no se cogía a tiempo. Sin embargo, en La Promesa no se han dado por vencidos, y no han cesado en su empeño por hacerse con una de las dosis de suero antitetánico, la única posibilidad que le queda a doña Petra para salvarse. Aún así, las esperanzas son mínimas, y el galeno cree que ha llegado el momento de que reciba los últimos óleos sagrados. ¿Quieres saber la última hora del estado de salud de la señora Arcos? Te contamos todo lo que ha pasado.

Manuel llega con el suero antitetánico El suero antitetánico es la única posibilidad que el médico ha encontrado para que Petra pueda salvar su vida. Sin embargo, casi todas las dosis del fármaco están en manos del ejército español y es muy difícil de conseguir. Pero el galeno no sabía que cuando el servicio de La Promesa se une con la zona de los señores, son invencibles. Así, Curro se moviliza para pedir un favor a Ángela: que pida a don Lorenzo que interceda ante sus compañeros para conseguir el específico. El capitán se hace de rogar, pero finalmente accede a intentarlo, y aunque al principio pone problemas al encontrarse la última dosis disponible en Sevilla, Manuel tiene la solución: él irá a buscar la medicina en el avión. Así, el heredero de los Luján llega justo a tiempo para que el médico le administre el suero antitetánico a la señora Arcos. Teresa, Ángela y Manuel son testigos de cómo el galeno le dice al padre Samuel que no sabe si están a tiempo, y que tal vez ha llegado la hora, "por si acaso". 02.21 min La Promesa - Manuel llega con el suero antitetánico

Petra recibe la extremaunción La salud de la señora Arcos se debilita por momentos, y el sacerdote cree que es el momento de ungir a Petra con los óleos sagrados. Así, el ama de llaves recibe el último sacramento en presencia Teresa, que no puede reprimir sus lágrimas, Manuel y Ángela. Un momento muy difícil para Samuel, debido a la cercanía: "Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te perdone el Señor cualquier pecado que hayas cometido". El cura toma el óleo de los enfermos lo aplica en la frente, ojos, mejillas, boca y muñecas de doña Petra, para terminar el rito arrodillándose al lado de la cama de la señora Arcos, y haciendo una última súplica a su Señor: "He preparado a tu sierva para su último viaje, Señor, pero te ruego que aún no la llames a tu lado".