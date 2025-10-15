Petra 'resucita' como Lázaro en La Promesa: Así ha sido su milagrosa recuperación del tétanos

La Promesa vive trágicos momentos desde que la señora Arcos empeorara gravemente. Lo que comenzó como una dolencia leve tras una herida en el jardín ha ido evolucionado hasta una situación crítica. Petra se hizo un corte con una herramienta oxidada y ahí empezaron todos los males del ama de llaves, que ha estado a punto de morir, llegando incluso a recibir la extremaunción por si se diera una cruel fatalidad en la zona del servicio del palacio. Sin embargo, ha ocurrido el milagro del que hablaba el padre Samuel, y Petra ha despertado. ¿Quieres saber todo lo que ha pasado? ¡Te contamos cómo la señora Arcos ha 'resucitado' como Lázaro!

Petra despierta mientras Samuel le lee la Biblia

Aunque la señora Arcos seguía sin responder, poco a poco los dolores parecían remitir y su respiración se volvía más calmada. Teresa, Pía y María Fernández se volcaron en acompañar al ama de llaves durante estos delicados momentos. De hecho, las dos criadas fueron testigos de cómo Petra intentaba despertar y articular algunas palabras. Otro que también se entregó por completo a sus cuidados fue el padre Samuel. Precisamente, mientras el sacerdote leía a Petra el pasaje bíblico que narra la resurrección de Lázaro, la señora Arcos abrió los ojos.

"Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: “Quitad la piedra”. Marta, la hermana de Lázaro respondió: “Señor, hiede ya, porque es de cuatro días”. Jesús le dijo: “¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?”. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: “Padre, gracias te doy por haberme oído”. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: “¡Lázaro!”", continúa leyendo Samuel, pero no es capaz de continuar, con un nudo en la garganta. Es entonces cuando Petra sigue la frase: "Lázaro, ven fuera. ¿Ya no sabe leer, padre?", le dice al sacerdote que inmediatamente cierra el libro sagrado al ver a la señora Arcos consciente y hablando sin dificultad.

El ama de llaves no recuerda nada de los últimos días. Sorprendida por la reacción del sacerdote, comenta con humor: “Ni que hubiera visto resucitar a Lázaro, padre”, dice mientras intenta incorporarse, aunque aún está demasiado débil. Samuel le explica lo ocurrido con su enfermedad e insiste en que debe descansar. En ese momento, doña Pía entra en la habitación y, al ver a Petra despierta, no puede contener la emoción: “Esta mañana hizo un amago, pero ya está consciente del todo”, exclama entre lágrimas.

La reacción de Pía desconcierta un poco a Petra, aunque se deja ayudar. La señora Adarre le ofrece la leche que traía en la bandeja, y el ama de llaves la acepta con gusto: “Me apetece la leche”. A pesar de la debilidad, consigue beber sin dificultad al tragar, un gesto que provoca la alegría del padre Samuel: “Al final, sí que va a ser lo tuyo como el milagro de la resurrección de Lázaro”.

Un momento en el que ni Pía ni Samuel pudieron contener las lágrimas de felicidad, y que puso la piel de gallina a los espectadores. ¿Te perdiste la emotiva escena de La Promesa? ¡Puedes revivirla en el vídeo que abre la noticia! ¡No te la pierdas!