Programación de deportes gratis en RTVE Play la semana del 15 al 21 de septiembre de 2025
Alberto Rivas
RTVE Play da la bienvenida a septiembre con el mejor deporte. Disfruta gratis de atletismo, baloncesto, fútbol sala, atletismo, fútbol playa y tenis desde el lunes 15 de septiembre al 21 de septiembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Campeonato Mundial de atletismo 2025 y la Copa del Mundo femenina de Rugby, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play.¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 15 de septiembre
- 01:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Matinal
- 12:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
Martes 16 de septiembre
- 12:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
Miércoles 17 de septiembre
- 12:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
Jueves 18 de septiembre
- 10:00 horas. Tenis de mesa. Campeonato de España
- 12:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
Viernes 19 de septiembre
- 10:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
- 20:00 horas. Rugby. Copa del Mundo femenina
- 21:45 horas. Fútbol sala. 1ª jornada. España - Armenia
Sábado 20 de Septiembre
- 00:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Matinal
- 12:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
- 16:30 horas. Rugby. Copa del Mundo femenina
- 20:00 horas. Fútbol sala. Liga Iberdrola. Poio Pescamar - Ceuta AD
- 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio
Domingo 21 de septiembre
- 02:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Matinal
- 02:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
- 11:30 horas. Ciclismo. Campeonato del mundo. Contrarreloj élite femenina
- 12:05 horas. Automovilismo. Fórmula 4
- 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio.