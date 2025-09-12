Enlaces accesibilidad
Programación de deportes gratis en RTVE Play la semana del 15 al 21 de septiembre de 2025

Atleta con camiseta roja y blanca, dorsal 127, celebra victoria ondeando bandera española. Inscripción "BUDAPEST 23" en la camiseta.
Alberto Rivas
Alberto Rivas
RTVE Play da la bienvenida a septiembre con el mejor deporte. Disfruta gratis de atletismo, baloncesto, fútbol sala, atletismo, fútbol playa y tenis desde el lunes 15 de septiembre al 21 de septiembre. La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming emitirá esta semana el Campeonato Mundial de atletismo 2025 y la Copa del Mundo femenina de Rugby, entre otras competiciones que podrás ver gratis y en directo en RTVE Play.¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 15 de septiembre

  • 01:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Matinal
  • 12:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina

Martes 16 de septiembre

  • 12:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina

Miércoles 17 de septiembre

  • 12:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina

Jueves 18 de septiembre

  • 10:00 horas. Tenis de mesa. Campeonato de España
  • 12:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina

Viernes 19 de septiembre

  • 10:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
  • 20:00 horas. Rugby. Copa del Mundo femenina
  • 21:45 horas. Fútbol sala. 1ª jornada. España - Armenia

Sábado 20 de Septiembre

  • 00:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Matinal
  • 12:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
  • 16:30 horas. Rugby. Copa del Mundo femenina
  • 20:00 horas. Fútbol sala. Liga Iberdrola. Poio Pescamar - Ceuta AD
  • 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio

Domingo 21 de septiembre

  • 02:00 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Matinal
  • 02:30 horas. Atletismo. Campeonato del Mundo. Sesión Vespertina
  • 11:30 horas. Ciclismo. Campeonato del mundo. Contrarreloj élite femenina
  • 12:05 horas. Automovilismo. Fórmula 4
  • 22:30 horas. Programa. Estudio Estadio.
