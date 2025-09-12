Hora y dónde ver gratis en TV el Campeonato Mundial de Atletismo 2025
- Tokio acoge la 20ª edición del Mundial de Atletismo entre el 13 y el 21 de septiembre
- Todo el atletismo, en RTVE Play
La temporada de atletismo está a punto de terminar y lo hace de la manera más emocionante. El Campeonato Mundial de Atletismo será la competición que cierre la temporada, y Tokio albergará el gran evento de este año del 13 al 21 de septiembre de 2025. La ciudad japonesa marcará el hito del 20º Campeonato Mundial de Atletismo desde que se celebró el primero en Helsinki 1983. Será la segunda vez que la capital japonesa acoge este evento, tras lacompetición de 1991.
Más de 2.000 atletas de 200 delegaciones nacionales competirán en 49 pruebas, con 147 medallas en juego. Además, habrá campeones mundiales que intentarán defender su título, campeones olímpicos que irán en busca del predominio absoluto de sus pruebas y ganadores del Diamante en la última Diamond League que tratarán de confirmar su gran estado de forma.
Las opciones de España
56 atletas serán los encargados de representar a España en el Campeonato del Mundo de Atletismo, de los cuales hay 30 mujeres y 26 hombres, y los capitanes serán Esther Guerrero y Miguel Ángel López, que es el atleta con más experiencia en el Campeonato del Mundo, con siete mundiales a la espalda.
El triple salto será una de las pruebas con mayores posibilidades de podio para los atletas españoles. En la rama femenina, se espera con emoción e incertidumbre el regreso de la venezolana Yulimar Rojas, dueña del récord mundial. Entre los hombres destaca el rey del triple, el español Jordan Díaz, campeón en París 2024. El medallista de oro olímpico, afectado por problemas en una de sus rodillas, sólo participó en una competición desde su oro en la capital francesa, fue en el Campeonato de España, donde se llevó la victoria con apenas un intento realizado.
Por su lado, las miradas están puestas en la granadina María Pérez, candidata al oro en los 20 km y 35 km marcha o el vallista Asier Martínez. También destaca el relevo 4x400 m femenino tras lograr la segunda marca mundial del año, lograda al ganar el Mundial de Relevos de Guangzhou en mayo. Quique Llopis es otro de los nombres a tener en cuenta, ya que viene de terminar 2º en la final de la Liga de Diamante de Zúrich. También se echará en falta a Ana Peleteiro, una de las favoritas a conquistar medalla.
Pruebas del Mundial de Atletismo
Sábado 13 de septiembre
- 00.30 horas: 35 km marcha (F) FINAL (María Pérez, Raquel González y Cristina Montesinos)
- 00.30 horas: 35 km marcha (M) FINAL (Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa y Miguel Ángel López)
- 02.00 horas: Disco (F) Clasificación
- 03.55 horas: Peso (M) Clasificación
- 04.08 horas: 100 (M) Preliminar
- 04.40 horas: 4x400 mixto Series
- 11.05 horas: 3.000 obst. (M) Series (Dani Arce y Alejandro Quijada)
- 11.15 horas: Longitud (F) Clasificación (Fátima Diame e Irati Mitxelena)
- 11.50 horas: Pértiga (M) Clasificación (Artur Coll)
- 11.55 horas: 100 (F) Series
- 12.50 horas: 1.500 (F) Series (Esther Guerrero, Águeda Marqués y Marta Pérez)
- 13:55 horas: 100 (M) Series
- 14.10 horas: Peso (M) FINAL
- 14.30 horas: 10.000 (F) FINAL
- 15.20 horas: 4x400 mixto FINAL
Domingo 14 de septiembre
- 00.30 horas: Maratón (F) FINAL (Laura Luengo y Fatima Ouhaddou)
- 02.00 horas: Martillo (F) Clasificación
- 02.35 horas: 1.500 (M) Series (Adrián Ben, Pol Oriach y Carlos Sáez)
- 04.20 horas: 100 vallas (F) Series
- 11.35 horas: 400 (M) Series
- 11.40 horas: Altura (M) Clasificación
- 12.10 horas: Disco (F) FINAL
- 12.25 horas: 400 (F) Series (Paula Sevilla)
- 13.20 horas: 100 (F) Semifinal
- 13.40 horas: Longitud (F) FINAL
- 13.43 horas: 100 (M) Semifinal
- 14.05 horas: 1.500 (F) Semifinal
- 14.30 horas: 10.000 (M) FINAL (Thierry Ndikumwenayo)
- 15.13 horas: 100 (F) FINAL
- 15.20 horas: 100 (M) FINAL
Lunes 15 de septiembre
- 00.30 horas: Maratón (M) FINAL
- 02.00 horas: Martillo (M) Clasificación
- 02.05 horas: Pértiga (F) Clasificación
- 02.15 horas: 3.000 obst. (F) Series (Marta Serrano)
- 04.20 horas: 400 vallas (F) Series (Daniela Fraç)
- 12.35 horas: 400 vallas (M) Series (Jesús David Delgado)
- 12.40 horas: Longitud (M) Clasificación (Jaime Guerra y Lester Lescay)
- 13.10 horas: Pértiga (M) FINAL
- 13.20 horas: 110 vallas (M) Series (Quique Llopis y Asier Martínez)
- 14.00 horas: Martillo (F) FINAL
- 14:05 horas: 100 vallas (F) Semifinal
- 14:30 horas: 1.500 (M) Semifinal
- 14:55 horas: 3.000 obst. (M) FINAL
- 15:20 horas: 100 vallas (F) FINAL
Martes 16 de septiembre
- 12.35 horas: 800 (M) Series (Moha Attaoui, Mariano García y David Barroso)
- 12.40 horas: Triple (F) Clasificación
- 13.40 horas: 110 vallas (M) Semifinal
- 14.00 horas: Martillo (M) FINAL
- 14.05 horas: 400 (F) Semifinal
- 14.35 horas: 400 (M) Semifinal
- 15.05 horas: 1.500 (F) FINAL
- 15:20 horas: 110 vallas (M) FINAL
Miércoles 17 de septiembre
- 12.05 horas: Triple (M) Clasificación (Jordan Díaz)
- 12.10 horas: Jabalina (M) Clasificación
- 12.30 horas: 200 (F) Series (Jaël-Sakura Bestué)
- 13.10 horas: Pértiga (F) FINAL
- 13.15 horas: 200 (M) Series
- 13.50 horas: Longitud (M) FINAL
- 14.00 horas: 400 vallas (F) Semifinal
- 14.30 horas: 400 vallas (M) Semifinal
- 14.57 horas: 3.000 obst. (F) FINAL
Jueves 18 de septiembre
- 12.05 horas: 5.000 (F) Series (Marta García e Idaira Prieto)
- 12.15 horas: Altura (F) Clasificación
- 12.23 horas: Jabalina (M) FINAL
- 12.55 horas: 800 (F) Series (Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal y Marta Mitjans)
- 13.55 horas: Triple (F) FINAL
- 14.02 horas: 200 (M) Semifinal
- 14.24 horas: 200 (F) Semifinal
- 14.45 horas: 800 (M) Semifinal
- 15.10 horas: 400 (M) FINAL
- 15.24 horas: 400 (F) FINAL
Viernes 19 de septiembre
- 10:33 horas: Heptatlón (F) 100 vallas (María Vicente)
- 11.20 horas: Heptatlón (F) Longitud (María Vicente)
- 12.30 horas: Jabalina (F) Clasificación
- 13.05 horas: 5.000 (M) Series (Thierry Ndikumwenayo)
- 13.30 horas: Heptatlón (F) Peso (María Vicente)
- 13.45 horas: 800 (F) Semifinal
- 13.50 horas: Triple (M) FINAL
- 14.15 horas: 400 vallas (M) FINAL
- 14.27 horas: 400 vallas (F) FINAL
- 14.38 horas: Heptatlón (F) 200 (María Vicente)
- 15.06 horas: 200 (M) FINAL
- 15.22 horas: 200 (F) FINAL
Sábado 20 de septiembre
- 00.30 horas: 20 km marcha (F) María Pérez, Antía Chamosa, Paula Juárez y Cristina Montesinos
- 02.20 horas: Decatlón (M) 100 (M) Sin españoles
- 02.25 horas: Disco (M) Clasificación Diego Casas
- 02.45 horas: 20 km marcha (M) (Paul McGrath, Diego García Carrera y Álvaro López)
- 03.05 horas: Decatlón (M) Longitud
- 03.10 horas: Peso (F) Clasificación
- 04.30 horas: Heptatlón (F) Longitud (María Vicente)
- 04.45 horas: Decatlón (M) Peso
- 12.00 horas: Heptatlón (F) Jabalina (María Vicente)
- 12.05 horas: Decatlón (M) Altura
- 12.35 horas: 4x400 (M) Series
- 12.56 horas: Peso (F) FINAL
- 13.00 horas: 4x400 (F) Series
- 13.25 horas: 4x100 (M) Series
- 13.45 horas: 4x100 (F) Series
- 14.06 horas: Heptatlón (F) 800 (María Vicente)
- 14.10 horas: Jabalina (F) FINAL
- 14.26 horas: Decatlón (M) 400
- 14.50 horas: 800 (M) FINAL
- 15.05 horas: 5.000 (F) FINAL
Domingo 21 de septiembre
- 02:05 horas: Decatlón (M) 110 vallas
- 02:55 horas: Decatlón (M) Disco
- 04:35 horas: Decatlón (M) Pértiga
- 10:40 horas: Decatlón (M) Jabalina
- 12:30 horas: Altura (F) FINAL
- 12:35 horas: 800 (F) FINAL
- 12:50 horas: 5.000 (M) FINAL
- 13:00 horas: Disco (M) FINAL
- 13:40 horas: 4x400 (F) FINAL
- 13:45 horas: 4x400 (M) FINAL
- 13:55 horas: Decatlón (M) 1.500
- 14:10 horas: 4x100 (F) FINAL
- 14:20 horas: 4x100 (M) FINAL
Hora, canal y dónde ver en TV el Mundial de Atletismo 2025
Los Mundiales de atletismo se disputan del 13 al 21 de septiembre en el Estadio Nacional de Tokio y podrán seguirse, en directo, en Teledeporte, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play. Además, podrás seguir todo lo que acontezca al evento y la información de última hora en RTVE.es.