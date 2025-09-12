El final explicado de 'Los otros' y los 'oscuros' secretos del rodaje de Alejandro Amenábar y Nicole Kidman

Son muchos los parecidos de Los otros con otras dos obras de renombre, Otra vuelta de tuerca, de Henry James, y They, de Rudyard Kipling. Sin embargo, Alejandro Amenábar siempre ha defendido que el guion es original, y suyo, pero no ha podido esquivar los comentarios que le tachan de 'inspirarse demasiado' en James y Kipling, e incluso las mofas, como las que se produjeron cuando estuvo nominado al BAFTA en la categoría de mejor guion original.

Se dice que Tom Cruise conectó muy bien con Alejandro Amenábar. Tras enamorarse de Abre los ojos, Cruise quiso hacer la versión para Estados Unidos, que se tituló Vanilla Sky, y le pidió al español que la dirigiera. Amenábar no aceptó, pero no pudo negarse una segunda vez. Cuando Tom Cruise compró los derechos, el director madrileño sintió que estaba preparando y se embarcó en el proyecto que produjeron Tom Cruise y Miramax. La película se rodó en inglés, pero no solo por tener a una protagonista llamada Nicole Kidman. "El principal motivo fue que, Fernando Bovaira, que empezaba a ser mi productor, me dijo que después de lo que pasó con Abre los Ojos, si iban a hacer remakes de tus películas, mejor que lo hiciésemos directamente nosotros y rodásemos The others en inglés”, contaba el director a RTVE.

La famosa casa de Los otros Amenábar, eso sí, puso condiciones: quiso rodar toda la película en España y quiso trabajar con el mejor director de fotografía, Javier Aguirresarobe. El vasto tenía en su currículo siente nominaciones al Goya y lo había ganado en tres ocasiones: Beltenebros, Antártida y El perro del hortelano. Su trabajo fue esencial para crear la atmósfera opresora, misteriosa y, a veces, aterradora que tiene Los otros. Los niños James Bentley y Alakina Mann son Nicholas y Anne Stewart en 'Los otros' La historia está ambientada en un caserón de aires victorianos que se situaría en la Isla de Jersey, en el Canal de la Mancha. Pero en realidad está en España. Se trata del Palacio de los Hornillos, que pertenece al municipio de Las Fraguas, en Arenas de Iguña, Cantabria. La edificación la hizo el arquitecto Ralph Selden Wornum, siguiendo el estilo Old English que se puso de moda en el norte de la península a finales del siglo XIX. Los hornillos, que pertenece al duque de San Carlos, llegó a ser una de las residencias de verano del rey Alfonso XIII.

Nicole Kidman es la protagonista absoluta Casi toda la película recae sobre Nicole Kidman. La actriz interpreta a Grace Stewart, la mujer que mientras espera el regreso de su marido cuida de sus ojos porque tienen una enfermedad rara y no pueden estar en contacto con la luz natural. Estamos en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial, y los tres viven aislados en una enorme mansión, tan grande como misteriosa y, a veces, aterradora. Su soledad se rompe cuando tres personas llegan pidiendo trabajo y ella les acepta, porque le dicen que años atrás habían servido en esa casa. La conversación entre Grace y la señora Mills nos introduce directamente en la trama. -Grace: Cómo ven las tareas domésticas están muy descuidadas. Los criados desaparecieron hace casi una semana. -Señora Mills: ¿Quiere decir que se esfumaron? -Grace: Sin dejar rastro. Sin avisar, ni siquiera cobraron su salario, nada. Simplemente se fueron, sin más. -Señora Mills: ¡Qué cosa más extraña! -Grace: Pronto descubrirán que a veces esta casa no es un lugar ideal. Alakina Mann y Nicole Kidman en 'Los otros' Cuando Grace Stewart entrega a la señora Mills un juego de quince llaves y le pide que se asegure de que la luz no entre en las estancias, controlando las cincuenta puertas que hay y las cortinas de los enormes ventanales de la casa: las habitaciones siempre tienen que estar en penumbra para proteger a los niños. Con la señora Mills han llegado el señor Edmund Tuttle y Lydia, una joven muda. Los tres empleados rompen la tranquilidad y la soledad de Grace, quien empieza a escuchar ruidos raros y a sentir extrañas sensaciones.

Un reparto internacional Junto a Nicole Kidman vemos a los niños Alakina Mann y James Bentley, que interpretan a Anne y Nicholas Stewart. La veterana Fionnula Flanagan es la señora Bertha Mills, Eric Sykes interpreta a Edmund Tuttle y Elaine Cassidy es Lydia. Además destacan, Christopher Eccleston como Charles Stewart, Renée Asherson como la vidente, Keith Allen como el señor Marlish, Michelle Fairley como la señora Marlish y Alexander Vince como el niño Victor Marlish. Tom Cruise, Nicole Kidman, Alejandro Amenábar y José Luis Cuerda.

Tom Cruise y Nikole Kidman La actriz estaba en la cina del éxito. Acababa de estrenar la polémica Eyes Wide Shut, en la que comparte protagonismo con Tom Cruise, una película polémica y complicada de rodar que pudo ser el detonante para que la famosa pareja se separase. La separación se anunció en febrero de 2001 y Kidman estuvo muy implicada en la promoción de las dos películas que estrenó casi a la vez: Moulin Rouge y Los otros, con las que logró su primera nominación al Oscar y su primera nominación al Bafta. Cruise y Kidman coincidieron en el estreno de Los otros en Los Ángeles, y la prensa del corazón estaba deseando hablar con ellos. "Hay cosas que son privadas y personales y otras que son públicas. Esta es privada", dijo el actor. En algunos artículos de prensa se dice que Kidman no estaba por la labor de protagonizar esta historia, tan terrorífica como oscura, ya que prefería seguir con explorar otro tipo de cine, más en el estilo de Moulin Rouge, que le abrió muchas puertas y no solo del cine. De hecho, Nicole Kidman llegó a decir que abandonaba la película, pues los ensayos le provocaban pesadillas. "Me afectó tanto que ni siquiera podía expresarme emocionalmente". Grace con sus hijos en una escena de 'Los otros'

Alejandro Amenábar compuso la banda sonora En la ficha técnica de Los otros, Amenábar figura como director, guionista y compositor de la banda sonora. Es algo que lleva haciendo desde que empezó en el cine, primero con sus cortometrajes y luego en sus películas. Arrancó de la mano de Mariano Marín en Tesis y Abre los ojos, e incluso trabajó para José Luis Cuerda en La lengua de las mariposas. Con Los otros logró que le nominaran al Goya en esta categoría, pero no lo ganó y tuvo que esperar tres años hasta que se llevó el cabezón a Mejor banda sonora por Mar Adentro. En total ha estado nominado en cuatro ocasiones.

¿Cuántos Goyas ganó Los otros? La Academia otorgó a la película 15 nominaciones a los Goya y se lo llevó en 8 categorías: Mejor película, Mejor dirección, Mejor guion original, Mejor dirección de fotografía, Mejor dirección de producción, Mejor dirección artística, Mejor montaje y Mejor sonido. Los otros hizo historia ya que ganó el Goya a Mejor película sin que a lo largo del metraje se escuche una palabra en español. El reparto principal de 'Los otros'

Otras 3 curiosidades extra: 1, La película comienza con la voz de Nicole Kidman (doblada el español por Concha López) que va a leer un cuento a sus hijos "Muy bien, niños. ¿Estáis cómodos? Entonces empezaré". Se dice que es un guiño al programa Listen with mother, que emitía la BBC en el Reino Unido entre 1950 y 1982, que siempre comenzaba con la misma frase: "Are you sitting comfortably? Then I'll begin". 2, La enfermedad, ficticia, que padecen los hijos de Grace se conoce actualmente como Xerodermia pigmentosa. Es una enfermedad hereditaria y poco común que se manifiesta con una extrema sensibilidad extrema a la luz ultravioleta. 3, Una de las escenas más inquietantes y terroríficas cuando Grace entra en el cuarto en el que están almacenados objetos decorativos y obras de arte, todo cubierto por sábanas. Otra es cuando sube a otro de los cuartos, con un rifle en una mano y un quinqué en la otra, y vemos un rostro fantasmal detrás de ella. Con el cambio de luz vemos que es una pintura, y el protagonista del cuadro es Eduardo Noriega. El desenlace de 'Los otros', con Grace y sus hijos

Final explicado: ¡Ojo, spoiler! El final, como en una Piedad de una madre con sus dos hijos, es estremecedor. Grace les dice: "Al principio no entendía qué hacía con la almohada en las manos. Y por qué no os movíais. Entonces lo supe. Había sucedido. Había matado a mis hijos". Luego cuenta que ella se quitó la vida y luego 'volvieron a encontrarse', lo que ella entendió como una segunda oportunidad. "¿Pero ahora, qué significa esto? ¿Dónde estamos? En este momento responde la señora Mills. "Lydia pregunto exactamente lo mismo. Cuando se dio cuenta de que estábamos muertos. Y esa fue la última vez que habló". La señora Mills explica a Grace que lo que ha pasado lleva ocurriendo desde hace años. "Los intrusos se van, pero vienen otros. A veces los percibimos y otras no. Siempre ha sido así", revelando que son fantasmas. Los ruidos y voces que han estado escuchando son de los "intrusos", los nuevos habitantes de la casa. "La casa es nuestra", repiten varias veces Grace y sus hijos, a quienes ya no afecta la luz.