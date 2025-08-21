'¿Algo Que Declarar?': Las confesiones más extrañas nos dejan a todos desconcertados

En ¿Algo que declarar? hay algo muy claro: las confesiones lo cambian todo, incluso aquello que creías que sería de otra manera. No te pierdas nada, entra en RTVE Play y revive el programa completo.

El plató se ha transformado nuevamente en un espacio de confesiones intensas. Entre equipajes inesperados, momentos de tensión y risas nerviosas, los concursantes se han animado a revelar algunos de sus secretos más sorprendentes, dejando atónitos tanto al público como a sus compañeros.

"Soy virgen, nunca he besado a una mujer y veo fantasmas" Jesús, pretendiente de Laura, ha llegado con dos secretos que no han dejado a nadie despegado de la pantalla. La primera confesión ha sido que, a sus 28 años, seguía siendo virgen. Aunque esto ha parecido no importarle demasiado a Laura, su siguiente revelación sobre ver fantasmas todos los días y en todas partes no le ha resultado nada agradable.

"He estado con una mujer mayor que me ha pagado todos mis caprichos" Paco, también con intención de conquistar a Laura, ha confesado algo que la ha dejado bastante desconcertada: a través de un influencer muy famoso en la feria de Córdoba, conoció a una mujer que se convirtió en su "sugar mommy", con un intercambio de alojamientos, viajes y amor carnal. Eso sí, Paco recalcó que aquello ya había terminado.

"Si pudiera volver con mi ex, lo haría" Luis Miguel, el último pretendiente en el viaje de Laura, ha llegado con una confesión difícil de asimilar: estaría dispuesto a volver con su ex. Aunque ha intentado aclarar que aquello pertenece al pasado, no ha logrado convencerla. Las preguntas de Laura sobre si la ruptura fue decisión suya o de su expareja han dejado en el aire la incógnita sobre el verdadero estado de esa relación.

"Tengo un test de 51 preguntas para conocer a las personas" Si aquellos a los que les gusta hacer tests de personalidad se encuentran con Marina, están de suerte. Esta pretendienta de Inma tiene las cosas muy claras: si alguien quiere conocerla, debe pasar su test de 51 preguntas, en el que no duda en marcar límites. Si te gustan los toros y fumas, vas mal. ¿Te atreverías a hacer el test?

"Busco una chica para quedarnos embarazadas a la vez" Dejando de lado por un rato a los pretendientes y pretendientas, el protagonismo se ha centrado en Inma. Y es que su maleta roja dejó a todos y todas dando saltos. ¡Los antojos prometen ser increíbles! Y decimos “prometen” porque ambas despegaron juntas en el viaje,