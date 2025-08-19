Espíritus, una propuesta de embarazo… '¿Algo que declarar?' pone a prueba a sus pasajeros con unas maletas insólitas

El quinto programa de ¿Algo que declarar? ha vuelto a vuelve a ofrecer momentos llenos de emoción, maletas inesperadas y decisiones que marcan el rumbo de cada participante. Puedes disfrutar de todos los episodios completos en exclusiva a través de RTVE Play.

Nuevamente, el aeropuerto del amor ha abierto sus puertas para recibir a tres buscadores dispuestos a arriesgarse. Han llegado con la esperanza de encontrar una conexión especial, pero también con equipajes que esconden confesiones capaces de impulsar una historia… o de frenarla antes de despegar. Entre revelaciones sorprendentes y decisiones difíciles, de los tres protagonistas, dos han logrado iniciar un nuevo viaje acompañados, mientras que el tercero se ha despedido en solitario, a la espera de un próximo despegue sentimental.

Una relación sana y sin pasarse de la raya El programa ha iniciado con la entrada de Laura, una valenciana con los pies en la tierra. Con sus 26 años y su oficio en ingeniería biomédica, tiene las cosas muy claras: no egocéntricos, no narcisistas y no machistas. En su puerta de embarque, tres chicos: Luis Miguel, que comparte su lema de tener las cosas muy claras; Paco, que no tiene problemas para ligar, aunque, por su carácter fuerte, puede complicársele; y por último, Jesús, limpiador de cristales en busca de una persona legal. Este último ha sido el primero en ser descartado. Aunque el hecho de ser virgen a los 28 años no le preocupa a nuestra protagonista, la confesión de que ve espíritus no le ha hecho mucha gracia a Laura, por lo que decide cerrar su maleta. Paco ha sido el siguiente en seguirle, pues el hecho de haber tenido una "sugar mommy" y de nunca haberse enamorado ha hecho que Laura, aunque con dudas, haya decidido con quién quedarse. 04.20 min ¿Algo que declarar? - Laura quiere conocer la historia de la "sugar mommy" Aunque la simpatía y sencillez de Luis Miguel nos hicieron creer que este viaje iba a realizarse, la maleta roja de Laura le hace tomar una decisión negativa, ya que el contenido decía lo siguiente: "Me genera rechazo la gente que sale de fiesta y desfasa". Amablemente y entre risas, Luis Miguel decide no seguir adelante, pues esta incompatibilidad haría imposible la conexión entre ambos.

Embarazo con oferta de 2x1 Hemos llegado al nudo del programa con la fuerte presencia de Inma, una sanitaria de 28 años proveniente de Barcelona, artista polifacética y de carácter firme. Quiere sentirse prioritaria y romper la racha de dos años de soltería. La esperaban con ganas de conocerla tres chicas: Marina, una aventurera impulsiva en el amor; Luna, que utiliza el humor como escudo frente a los problemas; y Andrea, una enamoradiza empedernida. Parece ser que en este programa salir en tercer lugar da mala suerte, pues Laura ha cerrado la maleta de Andrea en cuanto ha confesado que la venganza a veces es tentación para ella. 03.58 min ¿Algo que declarar? - Inma quiere un embarazo conjunto: las dos a la vez Aunque el maletón de Andrea no suponía un gran problema para nuestra buscadora del amor, ha decidido cerrarlo, ya que desde el principio tuvo un flechazo con Inma, y sus maletas las acercaron más que espantarla. Finalmente, la maleta roja de Laura se ha abierto con la siguiente confesión: "Busco una chica para quedarnos embarazadas a la vez". Y aunque a Inma eso de quedarse embarazada no le entusiasma en este momento, acepta porque el flechazo es algo que ambas comparten.