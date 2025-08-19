Espíritus, una propuesta de embarazo… '¿Algo que declarar?' pone a prueba a sus pasajeros con unas maletas insólitas
- Desfases, decisiones de embarazos y amores a distancia en el programa de Pablo Chiapella
El quinto programa de ¿Algo que declarar? ha vuelto a vuelve a ofrecer momentos llenos de emoción, maletas inesperadas y decisiones que marcan el rumbo de cada participante. Puedes disfrutar de todos los episodios completos en exclusiva a través de RTVE Play.
Nuevamente, el aeropuerto del amor ha abierto sus puertas para recibir a tres buscadores dispuestos a arriesgarse. Han llegado con la esperanza de encontrar una conexión especial, pero también con equipajes que esconden confesiones capaces de impulsar una historia… o de frenarla antes de despegar. Entre revelaciones sorprendentes y decisiones difíciles, de los tres protagonistas, dos han logrado iniciar un nuevo viaje acompañados, mientras que el tercero se ha despedido en solitario, a la espera de un próximo despegue sentimental.
Una relación sana y sin pasarse de la raya
El programa ha iniciado con la entrada de Laura, una valenciana con los pies en la tierra. Con sus 26 años y su oficio en ingeniería biomédica, tiene las cosas muy claras: no egocéntricos, no narcisistas y no machistas.
En su puerta de embarque, tres chicos: Luis Miguel, que comparte su lema de tener las cosas muy claras; Paco, que no tiene problemas para ligar, aunque, por su carácter fuerte, puede complicársele; y por último, Jesús, limpiador de cristales en busca de una persona legal. Este último ha sido el primero en ser descartado. Aunque el hecho de ser virgen a los 28 años no le preocupa a nuestra protagonista, la confesión de que ve espíritus no le ha hecho mucha gracia a Laura, por lo que decide cerrar su maleta. Paco ha sido el siguiente en seguirle, pues el hecho de haber tenido una "sugar mommy" y de nunca haberse enamorado ha hecho que Laura, aunque con dudas, haya decidido con quién quedarse.
Aunque la simpatía y sencillez de Luis Miguel nos hicieron creer que este viaje iba a realizarse, la maleta roja de Laura le hace tomar una decisión negativa, ya que el contenido decía lo siguiente: "Me genera rechazo la gente que sale de fiesta y desfasa". Amablemente y entre risas, Luis Miguel decide no seguir adelante, pues esta incompatibilidad haría imposible la conexión entre ambos.
Embarazo con oferta de 2x1
Hemos llegado al nudo del programa con la fuerte presencia de Inma, una sanitaria de 28 años proveniente de Barcelona, artista polifacética y de carácter firme. Quiere sentirse prioritaria y romper la racha de dos años de soltería.
La esperaban con ganas de conocerla tres chicas: Marina, una aventurera impulsiva en el amor; Luna, que utiliza el humor como escudo frente a los problemas; y Andrea, una enamoradiza empedernida. Parece ser que en este programa salir en tercer lugar da mala suerte, pues Laura ha cerrado la maleta de Andrea en cuanto ha confesado que la venganza a veces es tentación para ella.
Aunque el maletón de Andrea no suponía un gran problema para nuestra buscadora del amor, ha decidido cerrarlo, ya que desde el principio tuvo un flechazo con Inma, y sus maletas las acercaron más que espantarla. Finalmente, la maleta roja de Laura se ha abierto con la siguiente confesión: "Busco una chica para quedarnos embarazadas a la vez". Y aunque a Inma eso de quedarse embarazada no le entusiasma en este momento, acepta porque el flechazo es algo que ambas comparten.
Hacemos lo que tengamos que hacer, pero luego cada uno a su casa
Terminamos el viaje con Paco, jubilado de 65 años, amante de las playas de Cádiz y de hacer de todo durante el día, incluyendo sus tres horas de ejercicio diario. No quiere mujeres celosas, solo compañeras que disfruten de la vida como él.
Con los billetes en el bolso y entrando deprisa por si se les escapa el vuelo, hemos conocido a sus tres candidatas: Nuria, creadora de emisoras piratas en su juventud; Charo, en busca de un hombre con un buen coche y que no dé muchos besos; y Loly, amante del flamenco y del kung-fu. Charo se queda sin coche y sin besos, pues a Paco no le gusta sentirse obligado a pagar siempre las cuentas: "No es el importe, es la actitud". Pese a la divertida energía de Loly, Paco decide desalojar su maleta para quedarse con Nuria.
El despegue no puede realizarse sin la correcta revisión del equipaje, por lo que Paco abre su maleta para mostrar su confesión: "Ya no me interesa vivir con una mujer". Y aunque esto pueda crear rechazo en muchas personas, Nuria busca justo eso: un "chupi guay", que después de lo que haya que hacer, cada uno a su casa. Finalmente, el amor triunfa nuevamente, pero con sus debidos espacios.