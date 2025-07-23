Pablo Chiapella presenta '¿Algo que declarar?': Este no es su único programa en RTVE

Pablo Chiapella es uno los actores más queridos en este país. El albaceteño ha conseguido gran éxito en su carrera profesional por interpretar a un personaje icónico en la pequeña pantalla, aunque también lo hemos visto en otros registros donde ha sorprendido con creces. Este verano, el actor ha aterrizado en RTVE con ¿Algo que declarar?, un dating show en el que sus participantes destaparán sus secretos más inconfesables para encontrar el amor. Pero, antes de meterse en este nuevo reto, ya salió en varios formatos de la casa. ¿Sabes cuáles? ¡A continuación, te lo contamos!

Dos series: Al filo de la ley y Fuera de control Dos de las primeras series en las que participó Pablo Chiapella en esta casa fueron en Al filo de la ley y Fuera de control. La primera de ellas estaba ambientada en un bufete de abogados llamado Álvarez y asociados, por el que pasaban los temas más actuales y polémicos de nuestra sociedad. La segunda contaba las vivencias de un grupo de profesionales que trabajan en Directo 24, un programa informativo de televisión diario. En Fuera de Control, Chiapella se metió en la piel de Retu y compartió pantalla con Amparo Larrañaga, Loles León y Joaquín Kremel, entre otros.

Pablo Chiapella, presentador de El paisano En 2018, el de Albacete volvió a esta casa para ponerse al mando de El paisano. El objetivo del programa era que en 48 horas, el paisano debía conocer al mayor número de personas del pueblo para saber sus historias. Después, Pablo tenía que crear un monólogo que presentaría a los habitantes durante la última noche en el teatro. El espacio era semanal y pasó por las localidades de Burgui, Almonaster la Real, Calabardina, Torrellas, La Alberca, Tazones, Canillas de Aceituno, Artenara, Motilleja, Sardiñeiro, Sotés y dos entregas en Cofrentes. Otra de las grandes facetas del presentador de ¿Algo que declarar? es la de colaborador. El de Albacete tuvo la oportunidad de participar en el espacio de Muchachada Nui, un programa de humor con Julián López, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas, Ignatius Farray, Aníbal Gómez, Carlos Areces y el director y creador Joaquín Reyes. 13 años más tarde de esto, también apareció en Ahora o nunca, un magacín en directo y diario en el cual se hacía partícipe al espectador de la riqueza natural de España.

Dos películas participadas por RTVE Series, programas... ¡y también cine! Chiapella ha tenido sitio entre el elenco de estas dos películas participadas por RTVE: Llenos de gracia y, recientemente, El casoplón. En la cinta de Roberto Bueso, da vida a Rafa y comparte pantalla con Carmen Machi. La actriz que interpreta a Marina, una monja muy atípica que llega a El Parral, un colegio amenazado de cierre. La producción está basada en hechos reales, narrados en el libro La revolución emocional (2019) de Inma Puig. También puedes disfrutar en la plataforma gratuita de la casa de esta otra cinta: Viva la vida. Juan (Pablo Chiapella) pone como aval su casa en un negocio y acaba perdiéndola. Su mujer, Ana, ajena a esa realidad, sigue viviendo en la opulencia y el derroche hasta que un traslado a la casa de los padres de Juan hace evidente la ruina. Allí tendrá que lidiar con un suegro gruñón y egoísta, una suegra adicta al gintónic de Agua del Carmen y un cuñado militar que finge enfermedades para estar siempre de baja.