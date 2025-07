Pablo Chiapella estrena '¿Algo que declarar?', un primer programa con amores que despegan y vuelos cancelados

El estreno de ¿Algo Que Declarar? ha llegado con turbulencias emocionales, confesiones de alto voltaje… y un puñado de momentos que hacen honor al lema del programa: en el amor, como en las aduanas, a veces hay que declarar lo que uno lleva dentro. Los tres casos del primer episodio nos han dejado una mezcla de despegues románticos y cancelaciones de último minuto.

En el primer caso, la protagonista ha sido Nerea , quien ha tenido que elegir entre tres pretendientes: Walid, Fernando y Sergio . La primera maleta descartada ha sido la de Walid, cuyo secreto más llamativo —"Me he liado con más de 100 mujeres"— ha pesado demasiado en la balanza. El siguiente eliminado, Fernando , ha dejado a Sergio como finalista. Ha llegado entonces el turno de conocer el secreto de Nerea, que escondía un deseo muy concreto: "Quiero ser madre en 2027" .

Adrián y Juan Carlos, un despegue frustrado

El segundo caso ha tenido como protagonista a Adrián, quien ha elegido entre Daniel, Jose Ángel y Juan Carlos. Jose Ángel ha sido el primero en ser descartado, víctima de un secreto poco glamuroso pero curioso: "Robo tazas y cubiertos de bares y hoteles". Más adelante, Adrián ha decidido eliminar a Daniel, dejando en pie a Juan Carlos.

Pero el giro ha llegado cuando Adrián ha abierto su propia maleta: "Soy muy dependiente de mi madre". La respuesta de Juan Carlos ha sido tan sincera como fría: ha dicho que no podía con ese tipo de carga emocional, que le atrae más la gente independiente. Aunque no ha habido palabras duras ni reproches abiertos, el ambiente se ha acabado tensando. Adrián no ha encajado bien el rechazo y ambos han abandonado el plató en direcciones opuestas. Sin viaje, sin pareja… y con cierto sabor amargo.