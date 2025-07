Se queda atrapada en un bazar y el dueño la recompensa con una colonia

Ascensores, coches, casas… son algunos de los lugares más comunes en los que alguien se puede quedar atrapado. Pero ¿en un bazar? Eso no es tan habitual. Sin embargo, eso fue precisamente lo que le ocurrió a María, una vecina de Dos Hermanas (Sevilla). La mujer entró en su tienda de confianza con la intención de comprarse ropa. Mientras se encontraba dentro del probador, las luces se apagaron de repente: "Estuve dos minutos, lo que tardé en quitarme la ropa", ha afirmado en Mañaneros 360.

Esto solo significaba una cosa. El establecimiento se cerraba con ella dentro, pero lejos de entrar en pánico, la sevillana se tomó a risa esta situación. "Me lo tomé con humor. Dije que esto había que disfrutarlo, que esto no pasaba dos veces en la vida. Y de verdad, no estuve agobiada", ha confesado.