La propuesta de don Hernando a su hijo Leonardo en Valle Salvaje: "Te la estoy poniendo en bandeja"

Bárbara ha sido muy clara con don Hernando: Pedrito no marchará a la Corte con él. La decisión está tomada después de la negación de Adriana y de que el mismo niño haya rechazado ir hasta la Villa de Madrid con el consejero del rey para ser allí educado. Los tres hermanos quieren estar juntos y no están dispuestos a separarse, así como así.

Claro que, el marqués de Guzmán no está acostumbrado a que le digan que no, por lo que ha recurrido ha doña Victoria, para que hable con su sobrina, y en última instancia, a su hijo, Leonardo, al que ha hecho una propuesta que es muy difícil que el joven capataz de Valle Salvaje rechace. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Te contamos todos los detalles!

A pesar de su no rotundo, Bárbara ha dudado durante los últimos días en qué sería lo mejor para su hermano, pues el niño quería irse también. Claro que, tras escuchar que Adriana no quería separarse de Pedrito, el infante ha decidido que no quiere ir . Después de hablar los tres, Bárbara ha comunicado al marqués de Guzmán la decisión , pero el consejero del rey no está acostumbrado al rechazo, y tras pedirle a doña Victoria que interceda con su sobrina, ahora ha llegado el turno de Leonardo.

La propuesta que Leonardo no podrá rechazar

Don Hernando vuelve a acudir al pajar para hablar con su hijo. "Cada vez me tienes más sorprendido. Un hedonista vividor como tú trabajando de noche como un esclavo. Antes utilizabas la nocturnidad para otros menesteres, ¿no?", le dice una vez más sorprendiéndose de cómo Leonardo es capaz de cambiar por conseguir lo que quiere: "Es sorprendente lo que uno es capaz de hacer cuando está motivado".

El marqués le reprocha no haber tenido esa motivación cuando estaba en la Corte, pero es lo que tiene sentirse "enjaulado, manipulado y con su bota" sobre su cuello. En cambio, don Hernando sigue lanzando reproches, hasta que sale el verdadero motivo de su visita: Pedrito. "Has tirado por tierra todo tu futuro, y no contento con eso has insistido en tirar por tierra también el futuro de un joven con un talento como el de Pedrito. Has intentado convencer a Bárbara de que si me llevaba a Pedrito conmigo sufriría lo indecible, como tú", comenta a su hijo.

Leonardo se siente contento y orgulloso de colaborar en haber evitado que don Hernando convirtiera al niño en un proyecto personal, lo que provoca una nueva discusión entre padre e hijo. "Eres un desagradecido, un ignorante. No tiene sentido continuar hablando contigo". El joven capataz está de acuerdo con su padre en algo, y decide irse a descansar, pero antes su padre vuelve a retenerle: "Espera hijo, no he venido aquí a reprocharte gratuitamente muchas cosas. Lo que he venido es a negociar contigo: creo que tú y yo podríamos llegar a un acuerdo".

El heredero del consejero del rey no sabe qué puede negociar con don Hernando, pero este tiene para él una propuesta relacionada tanto con Pedrito como con Bárbara que será muy difícil que Leonardo rechace: "Si convences a las hermanas de que Pedrito venga conmigo, te doy vía libre con Bárbara. Tú estás aquí por ella, ¿no? Te la estoy ofreciendo en bandeja de plata, hijo. Estrecha mi mano y cerremos el trato".