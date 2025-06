Leonardo hace 'la cobra' a Bárbara en 'Valle Salvaje' ¿Por qué ha cambiado su actitud?

Don Hernando está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de llevarse a Pedrito a la Corte. El consejero del rey ha hecho una propuesta a su hijo, dejándole vía libre con Bárbara si consigue convencer a las hermanas Salcedo de la Cruz. En cambio, el marqués se guarda un as en la manga: "Estaba pensando en proponerles algo más, la guinda del pastel. Según tengo entendido, hace tiempo perdieron algo muy importante para ellas, la casa de su padre en la Villa de Madrid. He pensando en comprar esa casa, cueste lo que cueste, y entregársela a ellas, sin pedirles ningún real a cambio".

El encargado de hacerle llegar a la señorita Bárbara la idea de don Hernando es Leonardo, y su respuesta no ha tardado en llegar. Este momento ha vuelto a darnos otro momento de complicidad entre los dos jóvenes, y la hermana de Adriana ha mostrado un acercamiento hacia el capataz, pero se ha visto rechazada de la peor manera. ¿Quieres saber todo lo que ha pasado? ¡Te contamos!

Bárbara vuelve a decir "no" a don Hernando

Después de que Leonardo le haya contado a Bárbara la nueva idea que ha tenido su padre de comprar la casa de su padre para entregársela a ellas, la joven Salcedo de la Cruz acude ante don Hernando para darle una respuesta a su propuesta: "Es una oferta muy generosa, don Hernando, pero no va a ser necesario que lo haga. No aceptaré el trato, ni lo aceptaré nunca. Entiendo que un hombre como usted está acostumbrado a conseguir cualquier cosa con dinero, pero mi hermano no está a la venta, no tiene precio. Ni un millar de casas ni todo el oro del mundo podrán hacer que cambie de opinión".

De esta manera, Bárbara vuelve a dar un "no" al marqués de Guzmán, una opinión que Leonardo apoya: "Yo estoy de acuerdo con el sentir de Bárbara". Don Hernando entra en cólera al ver rechazada su oferta, y pregunta por la opinión de Adriana. "Aún no he podido contárselo, pero estará de acuerdo conmigo. Si quiere llevarse a mi hermano tendrá que matarnos y, a continuación, pasar por encima de nuestros cadáveres", le dice la joven totalmente convencida, alegando que Pedrito es un niño feliz, y quieren que continúe siéndolo.