Al mal tiempo, una comedia. O mejor, dos: regálate una doble sesión con Sandra Bullock

Sandra Bullock es una de las grandes estrellas del cine y una de las reinas de la taquilla. Debutó en los años 80 y el gran salto a la fama lo dio en 1994, cuando estrenó Speed junto a Keanu Reeves. Un año después montó su propia productora y rodó Mientras dormías, con la que logró una nominación al Globo de Oro. Desde entonces ha ido encadenando éxitos, llegando a convertirse en la actriz mejor pagada de Hollywood. Tiene un Oscar y un Globo de Oro por The blind side y casi gana otro Oscar por Gravity, película con por la que recibió una lluvia de millones.

Mientras dormías (1995)

Fue uno de los primeros éxitos, cuando todavía no se la llamaba 'la reina de la comedia romántica'. La actriz que comparte protagonismo con Peter Gallagher y Bill Pullman, interpreta a Lucy, una joven taquillera del metro que tiene poca suerte en el amor. Vive enamorada de un chico que ve cada día, pero que nunca se fija en ella. Un día el chico sufre un accidente en el metro y ella le salva la vida y se queda con él en el hospital. Cuando la familia va a visitarlo dan por hecho que es su novia, y ella no les dice la verdad. Pero Jack, el hermano de su 'no novio', empieza a sospechar.