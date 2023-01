Sesión de tarde - Mientras dormías

Lucy es una vendedora de billetes en una estación de metro de Chicago. Vive sola con su gato y no tiene con quien pasar la Navidad, ya que no tiene familia. Sin embargo, de esa vida tan monótona, existe una pequeña alegría, todos los días ve pasar a un hombre guapo, elegante y parece tener un gran puesto de trabajo, Peter Callaghan, quien jamás se ha fijado en ella. El sueño de Lucy es que puedan conocerse algún día. Este hombre de sus sueños, cae a la vía tras ser empujado por unos delincuentes y ella pone en peligro su vida para salvarle. Después va a visitarlo al hospital donde está ingresado en estado de coma. Tras un malentendido, la familia de Peter, cree que ella es su prometida e invitan a Lucy a pasar la navidad con ellos. Lucy no quiere decirles la verdad puesto que está convencida que hacerlo, les afectaría. Así es como Lucy conoce a Jack Callaghan, hermano de Peter. Tras pasar mucho tiempo juntos, sin quererlo, ambos se enamoran y ambos se resignan a dejar pasar su amor.