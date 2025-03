Thelma y Louise: la historia detrás del inesperado bombazo feminista y la aparición de Brad Pitt

Fue toda una revolución. En los años 90, el director de cine Ridley Scott quiso romper moldes y llevar a la gran pantalla una historia basada en la amistad, la rebeldía y sobre todo, la liberación femenina. Para ello contó con dos grandes nombres del panorama cinematográfico como Susan Sarandon y Geena Davis. Juntas, en Thelma & Louise rompieron todos los estereotipos marcados por Hollywood.

A lo largo de los 129 minutos de duración, las actrices mostraron que dos mujeres podían protagonizar una cinta sin tener que meterse en la piel de dos enemigas o simplemente tenían que llevarse mal. 34 años más tarde, esta película es todo un fenómeno que cuenta con uno de los desenlaces más icónicos en el cine: aquel tórrido beso que se convirtió en la despedida de todo un viaje. Con seis nominaciones a los Premios Óscar, Thelma & Louise levantó la estatuilla a Mejor guion original y ahora puedes disfrutarla gratis en RTVE Play por tiempo limitado.

Susan Sarandon se lanzó a la improvisación en Thelma & Louise

El momento culmen de la cinta de Ridley Scott ocurre al borde del Gran Cañón. Acorraladas por la policía, Thelma & Louise tomaron el control de su destino. Antes de precipitarse al vacío con aquel icónico Thunderbird, Louise decide besar a Thelma en un gesto de despedida y afecto. Esta escena hace poco la recrearon las presentadoras de los Goya 2025, Leonor Watling y Maribel Verdú, en el spot de la gala de los premios del cine español. Pero, lo increíble de este beso es que no aparecía en guion y fue una improvisación de Susan Sarandon.

"Le dije a Ridley y a Geena: 'La verdad es que me gustaría besarte', así que eso hicimos", reveló la actriz estadounidense en una entrevista en el programa Entertainment Tonight. Solo había una toma para hacerlo. Aquel día se pasaron todo el día filmando desde el helicóptero y todas las otras tomas que necesitaban. "Cuando me giré para mirar a Susan, los personajes se estaban despidiendo, pero también era el final de esta increíble experiencia. No era actuar, para mí fue simplemente la realidad", recordó por su parte Geena Davis.

Tres décadas después, Thelma & Louise es una obra maestra y su mensaje sigue vigente. En 2021, Davis y Sarandon recrearon su icónico beso en un evento solidario por el 30 aniversario de la película que se celebró en The Greek Theatre de Los Ángeles, demostrando así que el espíritu de la cinta sigue estando vivo.