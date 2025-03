'Un país en Labordeta': mira el documental sobre este 'abuelo' poliédrico llamado el Johnny Cash de Aragón

El cantautor, poeta y político José Antonio Labordeta fue mucho más que una voz: fue un símbolo. Su legado, su lucha y su inconfundible manera de contar España se recogen en Un país en Labordeta, el documental que llega a RTVE Play de la mano de Imprescindibles.

Apodado como 'el abuelo', será recordado por su compromiso con la cultura, su pasión por Aragón y su afán de mostrar la realidad de un país en constante transformación: "Existen pocas personalidades que hayan explorado tantos campos y que sean recordados con tanto cariño y admiración. Nadie se convierte en símbolo de forma gratuita. Labordeta es, hoy en día, el aragonés más conocido del siglo XX y nuestra película ayuda a entender por qué", apunta el codirector del documental, Gaizka Urresti. Entre muchos otros reconocimientos, en septiembre de 2010, días antes de morir, el Gobierno de España le concedió la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio por su sabiduría, pasión, convicciones y defensa de la libertad y el pueblo.

Un retrato íntimo de Labordeta

Trovador de la vida cotidiana, político atípico y narrador incansable, siempre con su guitarra en mano, acompañó a generaciones enteras con su voz. Esto es lo que muestran en el documental sus directores, Paula Labordeta y Gaizka Urresti, quienes nos sumergen en el universo personal y profesional de Labordeta a través de material de archivo inédito y testimonios de aquellos que lo conocieron de cerca desde sus inicios como profesor: "Es como un segundo padre para mí. Siempre será el profesor con el que empecé a hacer teatro", asegura el periodista Federico Jiménez Losantos.

Y es que Labordeta fue ante todo un docente que pasó de ser profesor a jefe de estudios y director del teatro del colegio en el que trabajaba. Lo llevó siempre en la sangre como herencia de su padre Miguel, un profesor republicano castigado tras la Guerra Civil que abrió su propia escuela.

José Antonio Labordeta RTVE

Como anécdota del rodaje, Alberto Ortega explica que para ellos fue increíble conocer a su íntimo amigo Emilio Gastón: "Hicimos una entrevista con él en el colegio donde convivió con José Antonio y nos sorprendió que nos hablase de unos túneles que llevaban del colegio hasta el Ebro. En todo momento pensamos que se trataba de imaginaciones de niños. Cuando acabó la entrevista, pudimos ver con nuestros propios ojos que aquellos túneles todavía seguían allí resistiendo al paso del tiempo".

Multitud de célebres figuras españolas recuerdan a Labordeta en este documental, como Joaquín Carbonell, quien cuenta cómo se presentó ante su clase para tratarlos como adultos por primera vez: "Soy José Antonio y soy vuestro profesor. Sé que tenéis interés en no suspender por las becas. No os preocupéis, estáis todos aprobados. El que quiera venir a clase que venga y el que no, que no venga. A mí me interesa que aprendáis", dijo Labordeta. Ser profesor y fundar la revista Andalán fueron los dos proyectos más importantes de su vida a nivel laboral.