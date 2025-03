Expulsado de Maestros de la Costura Celebrity por las exigencias de RoRo: Ni la ayuda de Pilar Rubio valió

El ecuador ya es cosa del pasado, y en este punto de la competición cada puntada pesa más que nunca. La exigencia crece, la tensión se palpa y, aunque el taller sigue siendo un espacio de aprendizaje, ya nadie es un principiante. Los aprendices han de demostrar que no solo dominan la aguja, sino que también saben brillar bajo presión. Esta semana, la moda se mezcló con el teatro clásico, el arte flamenco y el apasionante universo digital. Pero, como siempre, la aguja tiene su propia ley y alguien tuvo que decir adiós al taller de Maestros de la Costura Celebrity. Te lo contamos.

Costura a escena: Shakespeare toma el taller

La costura es un arte, pero también un espectáculo. Bajo esta premisa, la primera prueba convirtió el taller en un auténtico escenario. Los aprendices tuvieron que diseñar y confeccionar sus propios trajes a medida para la función de fin de curso, Sueño de una noche de verano de Shakespeare. Como toda comedia de enredos que se precie, el reparto de papeles estuvo lleno de sorpresas.

La directora de esta peculiar obra no fue otra que la ganadora de MasterChef Celebrity 9 Inés Hernand, que con su desparpajo habitual asignó los roles: Carmen Farala se convirtió en Titania, Edu Casanova en Oberón, Edu Soto en Filóstrato, Pilar Rubio en Hermia, Canco Rodríguez en Puk, Laura Sánchez en Hipólita, Óscar Higares en Teseo y Terremoto de Alcorcón en Telaraña. En el desarrollo del cosido pudimos ver cómo el nivel ha crecido de forma significativa desde el inicio de la edición. De hecho, Inés Hernand bautizó a los aprendices según su nivel tal y como hizo en MasterChef con sus famosa división entre el rascuachismo y la élite. Con los aprendices hizo lo mismo “Tijerillas, alfileteros y patrones. Que me gusta a mi una palabra polisémica” dijo desde la barandilla. Sin embargo, Caprile se lo dejó claro y le confesó que aquí más que patrones, “hay dos patronas muy claras”.

El resultado fue una prueba divertidísima, con interpretaciones que iban de lo más regio a la pura comicidad. Pero más allá del espectáculo, el jurado valoró la confección. Carmen Farala volvió a brillar con una ejecución impecable, asegurándose el primer puesto. Terre, con un diseño tan original como funcional, se quedó a las puertas de la victoria. Eduardo Casanova nos emocionó reconciliándose con el lazo. Laura Sánchez nos atravesó con su flecha y una confección prácticamente perfecta y Pilar Rubio nos sorprendió sacando todo su humor a relucir. Dijo en su valoración: “Soy Hermia y tengo una hernia. Soy muy bajita, pero cuando veo un hombre me pongo tiesa y parezco la virgen maría aunque de virgen tengo poco”. Sin duda, una de las pruebas más memorables de la edición.