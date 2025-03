La chaqueta perfecto arrasa de nuevo: el clásico rebelde que conquista a Palomo Spain

La primera prueba de la noche en Maestros de la Costura Celebrity trajo consigo un desafío de alto nivel: reinterpretar la chaqueta perfecto con tejidos de tapicería. Un material rígido y difícil de manejar que ponía a prueba la destreza de los aprendices. Los aprendices trabajaron en parejas, a excepción de Mónica Cruz, que tuvo que enfrentarse al desafío en solitario. Pero si hubo alguien que no pudo resistirse a participar fue Palomo. El diseñador y jurado bajó al taller, se puso a coser y, como no podía ser de otra manera, eligió el tejido más exclusivo de toda la colección: una adaptación de terciopelo del siglo XVIII. “A mí me llama el lujo”, dijo mientras examinaba las telas, asegurándose de que su diseño reflejara su amor por la alta costura.

Palomo se dejó llevar por la emoción del reto, tanto que fue justo de tiempo. Con la presión a flor de piel, Carmen Farala bromeó con él: “Te está sudando el bigote, cariño”. Finalmente, logró terminar su chaqueta, una pieza impecable que deslumbró al jurado. Mientras admiraban el resultado, Palomo no dudó en lanzar una pulla a sus compañeros jueces: “A ver si mis compañeros espabilan. Que han hecho un conjunto de césped y una reinterpretación de un traje de cocinerita. A ver cuándo sacan la moda”.