Carmen Farala y la evidencia de que en Maestros de la Costura Celebrity no hay favoritos: "Yo también fallo"

Desde el primer programa de Maestros de la Costura Celebrity, Carmen Farala ha brillado con luz propia. Su conocimiento de moda, su creatividad sin límites y su destreza con la aguja la han convertido en una de las aprendices más destacadas de la edición. No es de extrañar, siendo la alta costura su mayor fuente de inspiración con Dior, Schiaparelli y Versace como referentes. Todos sus looks llevan su sello personal, desde el diseño hasta la confección. Pero esa misma experiencia, lejos de ser una ventaja absoluta, también supone una carga: la expectativa es alta y el margen de error, mínimo.

La presión le pasó factura en la última prueba de expulsión, donde los aprendices debían confeccionar una pieza de lencería con un tocado a juego. Carmen presentó un diseño bien ejecutado, pero con una interpretación errónea del reto. Su pieza se acercaba más a un bañador que a un conjunto de lencería. "Me recuerda a los trajes de baño de los 80. Por los pequeños fallos se nota que no has estado cómoda en la prueba", sentenció Caprile en la valoración.

Acostumbrada a la autoexigencia, el error la golpeó con dureza. En la salita, junto a sus compañeros, Carmen confesaba agobiada que sentía que no había estado a la altura. "Yo tengo mucha presión conmigo misma y siento que tengo que estar a la altura de lo que mis compañeros piensan que soy. Pero yo también fallo y mucho". Antes de que se anunciara el expulsado, Carmen expresó al jurado lo que sentía con total honestidad: "La opinión que más cuenta para mí es la mía. Creo que esta era una prueba en la que me podía lucir y eso es una vergüenza." A su alrededor, las palabras de ánimo del resto de aprendices no tardaron en llegar.