Las despedidas cada vez duelen más en el taller. María Esteve cuarta expulsada de Maestros de la Costura Celebrity

El cuarto programa de Maestros de la Costura Celebrity llevó la competición a un nuevo nivel. Entre tejidos de tapicería, estrategias inesperadas y una prueba de expulsión cargada de emociones, los aprendices demostraron que en este taller no basta con coser bien: hay que jugar con inteligencia. ¿Quién se convirtió en la revelación de la noche? ¿Y quién tuvo que despedirse del delantal? Te lo contamos.

La gran sorpresa fue Palomo, que no pudo resistirse a la tentación y bajó al taller para coser junto a los aprendices. Un gesto poco habitual que dejó claro que, cuando la pasión por la moda está presente, las manos acaban en la máquina de coser. Finalmente, el triunfo fue para la sorprendente dupla formada por el ex torero y la drag queen. Y, como regalo de cumpleaños, Carmen Farala fue reconocida como la mejor aprendiz de la prueba .

El invitado especial de la noche fue Lorenzo Castillo , interiorista y experto en estampados, que no solo se sumó al jurado, sino que además vio cómo los aprendices trabajaban con telas de su propia colección. La prueba dejó momentos memorables. Terre se emocionó contando que le dedicaba su diseño a su gran amigo ‘La Estrella’ que falleció recientemente. Mónica consiguió hacer las paces con la máquina de coser y Óscar Higares y Carmen Farala sorprendieron al jurado el diseño más fiel al patrón original. Tanto, que Óscar no dudó en probárselo, dejando claro que el trabajo en equipo había dado sus frutos.

Oviedo, estrategia y un reparto de equipos inesperado

La segunda prueba trasladó a los aprendices a Oviedo, ciudad que se está consolidando como referente en el mundo de la moda gracias a su evento Oviedo es Moda. Allí, los concursantes tuvieron que replicar dos diseños de la última colección de Celia B, caracterizada por su audaz combinación de colores y estampados.

Pero antes de comenzar, la mecánica de elección de equipos dio un giro inesperado. Mónica Cruz y Edu Soto, los dos últimos clasificados en la primera prueba, fueron nombrados jefes de taller. Para escoger a sus compañeros de equipo tuvieron que decidir con quién no querían trabajar en esta ocasión. Edu no dejó pasar la oportunidad de separar a Pilar Rubio y Carmen Farala, dos de las rivales más fuertes, para evitar enfrentarse a ambas en una posible eliminación. Como ventaja por haber sido la mejor en la prueba anterior, Farala asignó los diseños a confeccionar. La jugada fue clara: el vestido más complicado lo haría el equipo de Mónica.

El reparto aún no estaba cerrado. Laura Sánchez quedó fuera en la primera selección algo que la dejó con sensaciones encontradas: "Estas manitas valen oro. Pero me he sentido un poco fuera y un poco Picasso". Para decidir su destino, los jefes de taller tuvieron que pujar con su bien más preciado, el tiempo. Edu se arriesgó pujando más minutos y se quedó con Laura en su equipo. Así, los talleres quedaron conformados con Mónica al frente del equipo naranja junto a Terre, Pilar Rubio y Óscar Higares, y Edu liderando el equipo verde con Eduardo Casanova, Carmen Farala, María Esteve y Laura Sánchez.

Sin embargo, la estrategia no siempre garantiza el éxito. A pesar de contar con más manos y, en apariencia, con el diseño más sencillo, Edu Soto no logró organizar a su equipo, que se enredó en los detalles técnicos del vestido y terminó bloqueado. Por otro lado, Mónica se redimió de su último puesto en la prueba anterior con una gestión impecable del taller. Con un equipo más pequeño y un diseño más complejo, organizó el trabajo con calma y sacó adelante la prenda con solvencia. Su trabajo tuvo recompensa y no sólo llevó a su equipo a la barandilla si no que fue nombrada como mejor aprendiz del exterior.