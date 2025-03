El universo de la moda y la costura ha encontrado en las redes sociales un nuevo escaparate. Si hace unos años hablar de alta costura y TikTok en la misma frase parecía un disparate, hoy influencers como RoRo, Marta Díaz e Inés Hernand demuestran que las tendencias no solo se llevan, sino que también se cosen, se viralizan y, por supuesto, se comentan.

Esta semana, las tres visitaron el taller de Maestros de la Costura Celebrity, y la pregunta quedó en el aire: ¿serían ellas unas buenas aprendices?

Así que cuando puso un pie en el taller, los jueces y los aprendices no pudieron evitar preguntarse: ¿y si RoRo estuviera del otro lado? ¿Sería capaz de enfrentarse a la exigencia de Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo? Porque coser un vestido en casa es una cosa, pero hacerlo bajo la mirada de Caprile es otro nivel.

La que más papeletas tiene para llevar el mandil de aprendiz es, sin duda, RoRo. Para quienes solo la conocen por sus recetas o su carisma en redes, sorpresa: RoRo también cose. Y no solo por hobby, sino con una destreza que ya ha demostrado en más de un vídeo viral. Uno de los más populares la muestra confeccionando su propio vestido blanco para una cita con su novio, Pablo, con un resultado digno de alfombra roja (o al menos de primera cita triunfal).

Marta Díaz no es costurera, pero sí una apasionada de la moda. Su relación con la aguja y el hilo no pasa por la confección, sino por la elección impecable de sus estilismos. De hecho, uno de los vestidos más icónicos de Maestros de la Costura Celebrity la tiene a ella como protagonista indirecta. El espectacular diseño amarillo de Caprile, que los aprendices replicaron en el homenaje al maestro, fue el mismo que Marta lució en el Festival de Cannes en 2023.

Inés Hernand: el huracán de ‘ES MODA’

Inés Hernand no necesita presentación, pero si la tuviera, probablemente llevaría hombreras, pedrería y alguna referencia a Palomo Spain. Su relación con la moda es tan natural como su sentido del humor, y lo demuestra cada vez que se planta en un evento con looks que combinan vanguardia, ironía y mucha personalidad. Desde un Mougler vintage a un albornoz, Inés siempre nos soprende. De hecho, hasta ella misma ha convertido en mantra una frase que define su estilo: cuando algo es rompedor, arriesgado o sencillamente le gusta, suelta un rotundo “ES MODA”.

En su visita a Maestros de la Costura Celebrity, Inés no se limitó a observar: se metió de lleno en la prueba, repartió desparpajo y hasta podría haberle dado un curso acelerado a los aprendices sobre cómo defender cualquier look con actitud. ¿Coser? Quizás no es lo suyo. Pero como musa de la moda, comunicadora y agitadora de masas, pocas la superan.