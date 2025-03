¿Quién vistió a Lola Flores para ser enterrada? Este fue el icónico traje que se eligió

Es un icono inmortal, tanto artístico, como cultural y social. A Lola Flores se la entendió en todo el mundo por su acento. Era una inspiración para las mujeres, pero también se convirtió en todo un icono para el colectivo LGTBI. En resumen, la Faraona es toda una leyenda. Ella no solo cantaba y bailaba, sino que también vestía. Lola hizo de la moda un arte y un manifiesto de identidad.

Esta semana, los aprendices de Maestros de la Costura Celebrity han tenido la oportunidad de pisar en la prueba de exteriores el Centro Cultural "Lola Flores" de Jerez de la Frontera, fundado por Mariola Orellana, amiga y mánager de Lola. En este museo, lleno de recuerdos de la cantante, los celebrities tuvieron que replicar algunas de las icónicas batas de cola de Lola Flores. Pero, sobre suelo andaluz, también se ha descubierto uno de los mejores secretos guardados de la artista.

La Faraona tenía una filosofía muy firme: jamás podía repetir look . "Para los espectáculos, se ponía uno para la presentación, otro para la guitarra, otro para recitar y si me apuras, salía con otro más. Pero todo era nuevo, nunca repetía", ha añadido Tomás García. Contando precisamente estas anécdotas de Lola, Mariola Orellana, mánager y amiga de la familia, se acordó de un momento muy puntual de la artista.

Si algo caracterizaba a Lola era su elegancia feroz y su capacidad de convertir cada aparición en un espectáculo visual. Su vestuario no era un simple complemento . Para ella, era una extensión de su arte y entendía la moda desde la raíz. "Ella no exigía mucho ni mandaba porque sabía bastante de costura", ha revelado en el talent de costura, el modista de confianza de la Faraona y el hombre detrás de algunos de sus estilismos más legendarios, Tomás García.

