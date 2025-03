Remember Monday representará a Reino Unido en Eurovisión 2025 con "What The Hell Just Happened?"

Un secreto a voces. Finalmente, Remember Monday viajará hasta Basilea para representar a Reino Unido en Eurovisión 2025. El trío británico, seleccionado internamente por la BBC, defenderá en el escenario del st. Jakobshalle su canción "What The Hell Just Happened?". El género principal del grupo es el country y saltó a la fama en Reino Unido tras participar en el talent musical The Voice. Además, las representantes inglesas tienen mucha repercusión en la red social TikTok donde acumulan muchos seguidores.

El trío femenino toma el relevo de Olly Alexander, el abandero de Reino Unido en Malmö 2024 con "Dizzy". El artista que lideró la formación Years & Years terminó en un 18º puesto al recibir 46 puntos. ¿Volverá Remember Monday a elevar a la región británica al olimpo eurovisivo?

Desde sus primeros días, las abanderadas de Reino Unido destacaron por su talento vocal y su capacidad para interpretar canciones con un estilo fresco . Sus primeros covers y actuaciones en redes sociales les valió para conseguir muchos seguidores, algo que les abrió la puerta a nuevas oportunidades. Un año más tarde de su cambio , Remember Monday dio un gran paso al presentarse en The Voice UK, uno de los talents más importantes de la televisión británica. Durante las audiciones a ciegas, las tres impresionaron a los jueces con su interpretación de "Kiss from a Rose" , acabando en el equipo de la cantante Jennifer Hudson. Aunque no lograron llegar a la final, su participación en el programa de Reino Unido les dio visibilidad y reconocimiento dentro de la industria musical.

Históricamente, el país de Shakespeare no ha experimentado resultados tan desfavorables en el certamen europeo como en los últimos años. Desde su debut en la segunda edición de Eurovisión en 1957 ha levantado el trofeo en cinco ocasiones ( 1967, 1969, 1976, 1981 y 1997 ). Reino Unido consiguió su primera victoria en Viena 1967 con Sandie Shaw y "Puppet on a String". Volvió a ganar dos años más tarde en Madrid 1969 (Lulu, "Boom Bang-a-bang"), La Haya 1976 (Brotherhood of Man, "Save Your Kisses For Me"), Dubín 1981 (Bucks Fizz, "Making Your Mind Up") y Dublín 1997 (Katrina & the Waves, "Love Shine a Light").

Después de una serie de resultados desfavorables en Eurovisión, el Reino Unido está decidido a dejar atrás ese periodo oscuro y recuperar su antigua gloria en el festival . En los últimos 15 años solo ha quedado por encima del top ten en dos ocasiones: La primera con Jade Ewen con el tema "It's My Time" , que terminó en quinto lugar en el festival de Moscú 2009 ; y la segunda en 2022 con Sam Ryder y el tema "SPACE MAN" con el que logró la medalla de plata .

Letra de "What The Hell Just Happened?"

Someone lost a shoe

I'm still in last night's make up

I'm waking up like, "What's this new tattoo?"

Room is spinning, ears are ringing

Clutch my pearls like

What the hell just happened?

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

(One, two, one, two, three)

Broke a heel, lost my keys, scraped my knee

When I fell from the chandelier

Oh, what a night, I don't mind, it was time

To unwind and I volunteered

Look at me now

I'm like usually keep it clean

Beauty sleep, sip my tea

What the hell just happened?

What the hell just happened?

Went up on the roof, jumped into the pool

You should do it too, too, too, too

What the hell just happened?

No clue, but l liked it

Ripped my dress, call an ex, I confess

I'm obsessed, not the best idea

I'm a mess, it's a trend, in my defence

It's been a real hard year

Freedom, I wanna shave my head

Freedom, I'll paint the whole town red

Freedom, I wanna kiss a stranger

What the hell just happened?

What the hell just happened?

What the hell just happened?

What the hell just happened?

Went up on the roof, jumped into the pool

You should do it too, too, too, too

I know that I'm a wreck, what did you expect?

You can blame my e-e-ex

What the hell juѕt hаppened?

No clue, but l liked it