Gabry Ponte representará a San Marino en Eurovisión 2025 con "Tutta L'Italia"

Lo que empezó como la sintonía oficial del Festival de Sanremo, se acabó convirtiendo en una de las 37 canciones de Eurovisión 2025. Gabry Ponte tendrá la oportunidad de representar a San Marino en Basilea con su hit "Tutta L'Italia". El artista italiano, acompañado de la voz de Andrea Bonomo, convenció al jurado internacional de la renovada preselección de la Sereníssima República, conocida como San Marino Song Contest. The Rumpled y TESLENKO han completado el Top 3 de la gala.

El disc jockey italiano toma el relevo de Megara, la banda española que abanderó a San Marino en Malmö 2024 con "11:11". Con su fucsia rock, los exparticipantes de la segunda edición del Benidorm Fest cumplieron su sueño de concursar por la lucha del micrófono de cristal. Sin embargo, la banda madrileña se quedó a las puertas de la final, acabando en el puesto 14 con 16 puntos en la Segunda Semifinal. ¿Conseguirá Gabry Ponte meter a San Marino en la final?

Sobre Gabry Ponte, el representante de San Marino en Basilea 2025 Detrás del proyecto Gabry Ponte, se encuentra Gabriele, un reconocido DJ y productor, natural de Turín. El representante de San Marino alcanzó la fama como miembro de Eiffel 65, grupo con el que lanzó el éxito mundial "Blue (Da Ba Dee)" a finales de los años 90. Junto a otros hits como "Move Your Body" y "Too Much of Heaven", su álbum Europop llegó a vender más de un millón de copias. En 2005, Gabry dejó Eiffel 65 para enfocarse en su carrera en solitario. Sus temas "Time To Rock" y "La Danza Delle Streghe" fueron grandes éxitos en Italia. También produjo "Dragostea Din Tei" de O-Zone y "Tacata" de Tacabro. Fundó el sello Dance and Love en 2006 y ha seguido lanzando música de impacto internacional, colaborando con artistas como Pitbull y Lumix. Además, produjo "Halo", la canción con la que Austria se presentó a Eurovisión 2022. El productor italiano sigue siendo una figura clave en la música electrónica, con múltiples discos de Oro y Platino, consolidándose como uno de los DJs italianos más influyentes.

San Marino en Eurovisión San Marino solo ha llegado a la final en tres ocasiones desde que se debutó en 2008. La primera vez fue en 2014, con Valentina Monetta y "Maybe (Forse)"; la siguiente, en 2019, cuando Serhat cantó "Say na na na" sobre el escenario de Tel Aviv; y la tercera, en 2021, cuando Senhit interpretó "Adrenalina" junto a Flo Rida en el Rotterdam Ahoy. Con tan solo 50 puntos, Senhit y el rapero estadounidense consiguieron el puesto 22 en el certamen de 2021; mientras que la mejor posición de la Serenísima República hasta el momento ha sido el de Serhat en Israel: la 19 de 26. San Marino en el Festival de la Canción de Eurovisión Redacción Eurovisión En 2022 Achille Lauro se quedó a las puertas de representar a Italia tras presentarse al Festival de Sanremo. Consiguió una plaza para la segunda semifinal de Eurovisión representando a San Marino, pero se volvió a quedar a las puertas con su "Stripper" en la segunda semifinal de Turín. Tampoco llegaron a la gran final los representantes de Liverpool 2023, Piqued Jacks, el grupo italiano que se presentó con el tema "Like An Animal". El año pasado, San Marino fue representado por la banda española Megara, los participantes del Benidorm Fest 2023. Megara tuvo la oportunidad de pisar el escenario eurovisiva en la Segunda Semifinal del certamen europeo con su "11:11". Su propuesta de fucsia rock no consiguió cautivar al público de Europa y se quedó a las puertas de la final. 02.00 min San Marino - Segunda Semifinal Eurovisión 2024: Megara con "11:11"