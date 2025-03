KAJ representará a Suecia en Eurovisión 2025 con "Bara Bada Bastu"

Nada es lo que parece. Desde que salió la lista del Melodifestivalen, uno de los nombres se posicionó como el gran favorito: Mans Zermelow. Hace 10 años, el sueco se coronó con su hit "Heroes" en Viena 2015. En 2025, el artista quería volver a abanderar a Suecia en la 69ª edición del Festival de la Canción, pero a pesar de colocarse como el número 1 en las casas de apuestas, la suerte no cayó de su lado. Un grupo finlandés, que apostó por el sueco, acabó arrasando con el televoto y llevándose el billete para viajar a Basilea. Ellos son KAJ y representarán a la región nórdica con la canción "Bara Bada Bastu". Completaron el Top 3 de la preselección sueca, Mans con su "Revolution" y Greczula con "Believe Me".

La banda toma el relevo de Marcus & Martinus, el dúo anfitrión en Malmö 2024 con "Unforgettable". Los gemelos noruegos finalizaron en un satisfactorio noveno puesto tras lograr un total de 174 puntos. ¿Arrasarán con el televoto en la Primera Semifinal como en la final de su preselección?

Suecia celebra el Melodifestivalen 2025 La región nórdica acogió la 65ª edición de su famosa competición nacional. El Melodifestivalen 2025 se celebró a lo largo de seis semanas, desde el 1 de febrero hasta el 8 de marzo. La televisión pública sueca, la SVT, escogió a un total de 30 artistas que competieron a lo largo de cinco eliminatorias, conocidas como "hearts" para llegar a una final donde los 12 finalistas disputaron por la victoria del festival y la oportunidad de abanderar a Suecia en Eurovisión. En esa gran cita, celebrada el pasado 8 de marzo, llegaron las siguientes propuestas que participaron en el escenario del Strawberry Arena de Estocolmo: John Lundvik con "Voice of the Silent", Dolly Style con "Yihaa", Greczula con "Believe Me", Klara Hammarström con "On and On and On", SCARLET con "Sweet N' Psycho", Erik Segerstedt con "Show Me What Love Is", Maja Ivarsson con "Kamikaze Life", Meira Omar con "Hush Hush", Mans Zermelöw con "Revolution", Saga Ludvigsson con "Hate You So Much", Annika Wickihalder con "Life Again" y KAJ con "Bara bada bastu". Los doce finalistas se han sometido a una votación mixta entre jurado internacional, formado por ocho países (Serbia, Lituania, Francia, Grecia, Noruega, Suiza, Italia e Irlanda), y el televoto sueco. Con un total de 164 puntos, KAJ ha conseguido hacerse con el trofeo del pájaro cantor. Seguido muy de cerca se encontraba Mans con 157 y Greczula finalizaron con 103. Esta ha sido la clasificación final del Melodifestivalen 2025: KAJ: "Bara Bada Bastu" - 164 puntos Mans Zelmerlöw: "Revolution" - 157 puntos Creczula: "Believe Me" - 103 puntos Klara Hammarström: "On and On and On" - 77 puntos Dolly Style: "YIHAA" - 75 puntos John Lundvik: "Voice Of The Silent" - 74 puntos SCARLET: "Sweet N' Psycho" - 64 puntos Annika Wickihalder: "Life Again" - 54 puntos Erik Segerstedt: "Show Me What Love Is" - 51 puntos Meira Omar: "Hush Hush" - 50 puntos Maja Ivarsson: "Kamikaze Life" - 32 puntos Saga Ludvigsson: "Hate You So Much" - 27 puntos

Sobre KAJ, la banda representante sueca en Basilea 2025 Detrás de KAJ se encuentran Kevin Holmström, Axel Åhman y Jakob Norrgård, cuyas iniciales forman el nombre de la banda. Ellos son un grupo finlandés-sueco fundando en 2009 en Vöra, una localidad de Finlandia, que cuentan con siete álbumes a sus espaldas. Su música se caracteriza por ser humorística, principalmente de estilo tecno y suele estar basada en el dialecto fino-sueco Vöyr. Gracias a ellos, el sueco regresa a Eurovisión desde hace 27 años. Su primer sencillo en el mercado fue "Heimani i Skick" en 2012, pero su primer álbum, Professionella Pjasalappa, no vio la luz hasta un año más tarde. Son un trío de lo más polifacético y han interpretado dos musicales y el primero de ellos de gran éxito en Suecia en 2018 con 24 funciones en el teatro Wasa, rompiendo récords de asistencia en ese teatro. En ellas se interpretaban canciones originales compuestas por ellos.

Suecia en Eurovisión Junto a Irlanda, Suecia es uno de los países con más micrófonos de cristal en el Festival de la Canción, con un total de siete victorias. La región nórdica participó por primera en Hilversum 1958 donde Alice Babs fue la primera abanderada con el tema "Lilla stjärna". 16 años después de su debut, se alzaron con la primera victoria: el inmortal "Waterloo" de la icónica banda ABBA. Justamente en Malmö 2024, este himno que ha sobrevivido a lo largo de las décadas cumple 50 años. Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión Redacción Eurovisión Después de 11 años, Loreen volvía a representar a su país con "Tattoo", una canción con la que alude al amor a través de los tatuajes como algo que se impregna para siempre. La artista de origen bereber cumplió los pronósticos y levantó su segundo micrófono de cristal y se convirtió en la primera mujer en hacerlo. En la cuna de The Beatles, la sueca superó su récord de puntuación de 2012 (372 puntos) siendo 583: 340 por parte del jurado de profesionales y 243 del televoto. Con un total de 7 victorias, la región nórdica tuvo la oportunidad de albergar siete veces el Festival de la Canción. Este año, la cita la acoge una de las grandes ciudades del país como Malmö. Esta región celebró el festival también en dos ocasiones anteriores: en 1992 donde ganó Linda Martin con "Why Me?" y en 2013, año en el que Dinamarca levantó el micrófono de cristal con Emmelie de Forest y su "Only Teardrops". Justamente ese año se utilizó el eslogan "We are one" ("Somos uno") acompañado por una mariposa multicolor que sirvió de logotipo y grafismo identificativo. 01.48 min Suecia - Eurovisión 2024: Marcus & Martinus con "Unforgettable" El año pasado, Suecia fue representada por los gemelos Marcus & Martinus con la canción "Unforgettable". Los nórdicos finalizaron en un satisfactorio noveno puesto tras lograr un total de 174 puntos, siendo 125 del jurado de profesionales y 49 del televoto. ¿Conseguirá X desempatar las victorias de su país con Irlanda?