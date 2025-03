Marko Bošnjak representará a Croacia en Eurovisión 2025 con "Poison Cake"

Croacia ya tiene representante para Eurovisión 2025. El joven Marko Bošnjak será el encargado de llevar la bandera croata a Basilea tras ganar la final del Dora 2025, la preselección nacional para el festival. Su canción, "Poison Cake", conquistó al jurado, que la situó en lo más alto de la clasificación, aunque quedó en cuarto lugar en la votación del público.

Marko Bošnjak toma el relevo de Baby Lasagna, quien representó a Croacia en Malmö 2024 con "Rim Tim Tagi Dim". Desde el principio, su canción se perfiló como una de las grandes favoritas para alzarse con el codiciado micrófono de cristal. Finalmente, el croata se hizo con la medalla de plata, acumulando 547 puntos y logrando el mejor resultado en la historia del país en Eurovisión. ¿Conseguirá Marko llevar de nuevo a Croacia a lo más alto del festival?

Letra de "Poison Cake"

It's cool now in the kitchen

That happens when you're bitten

I'm stirring and stirring

Deliciously pouring

And I know you're gonna love this

A better kind of justice

I don't want it burning

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you'll like

Chocolate-covered sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours oh so nice

Take a bite of my poison cake, yum

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Take a bite of my poison cake

Been cooking in my cauldron late

You're never ever gonna stay awake

You're going down, down, down

You thought I was a servant slave

But I am just a serpent snake

You better genuflect and pray

You better genuflect and pray

Tingles of poison are hitting your veins

"What have you done?"

Your words are slurring as you fall down

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

One last thing, a sprinkle of my sweet revenge

Made you something that I know you'll like

Chocolate-covered sugar and spice

Tasty, tasty, yum, yum, tasty

Candy colours oh so nice

Take a bite of my…

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

It's not my fault, I got carried away

I lost control when I started to bake

A dash of death is bitter to swallow

Don't be scared, you'll be buried tomorrow

Poison

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poison cake

Poiѕon cаke