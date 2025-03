Resum de notícies a Catalunya del 13 de març del 2025 | Sánchez assegura que Espanya està preparada per arribar al 2% en defensa

12:27

ERC demana a Sánchez que es gasti millor en defensa en comptes d'incrementar la despesa.





Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) li ha reclamat a Pedro Sánchez en la seva ronda de contactes amb els grups parlamentaris que es gasti millor en defensa en comptes d'incrementar la despesa militar. El seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufian, afirma que no hi havia gens d'informació a la trobada mantinguda a la Moncloa, davant del que titlla d'"histerisme de la UE". Considera que no té cap sentit gastar més per deixar de dependre dels Estats Units, però comprar-li més armament al país nord-americà. "Hi ha 27 exèrcits a la UE, potser hi hauria d'haver un", ha apuntat com a exemple per gastar millor en defensa.