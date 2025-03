Ignacio Garriga carrega contra els aldarulls a Salt: "La llei islàmica ha pres la llei nacional"

El secretari general i vicepresident de Vox, Ignacio Garriga, carrega contra els aldarulls de Salt que s'han produït durant dues nits d'aquesta setmana després del desnonament d'un imam i la seva família. "El terrorisme de carrer està incendiant els barris", equipara el diputat al Parlament de Catalunya, després que desenes de persones ataquessin una comissaria dels Mossos d'Esquadra.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Garriga considera que "la llei islàmica ha pres la llei nacional" i critica que ni el president Illa, ni la consellera d'Interior ni el director general de policia hagin fet cap pronunciament al respecte.

Davant les declaracions del Sindicat d'Habitatge de Salt que situen el context en la problemàtica de l'habitatge, Garriga ho nega i ho titlla "d'actes delictius" per part d'una "turba d'estrangers". "Els que van sortir a cremar els carrers no eren espanyols, eren amics de l'imam de Ripoll", afirma en referència a la vinculació de l'imam de Salt que va ser desnonat del seu pis amb l'autor intel·lectual dels atacs terroristes de Barcelona i Cambrils del 2017.

El líder de Vox té previst visitar aquest dijous la localitat de Salt per "escoltar els veïns" i traslladar-los que "no estan sols".

En contra de la ronda de contactes de Sánchez sobre defensa

Pel que fa a la ronda de contactes del president Pedro Sánchez amb els grups parlamentaris per incrementar la despesa en defensa davant el context internacional, Garriga es mostra "honorat" que la seva formació no hagi estat convocada i que siguin "l'única oposició al pla de Sánchez".

El vicepresident de Vox critica que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí que hi participi. A Sánchez li exigeix que es voti en el Congrés l'increment de la despesa per veure si "PP i PSOE són una gran coalició". "No sabem si és per oficialitzar el pacte que tenen a Brussel·les", sosté.

La posició del seu partit és favorable a augmentar la despesa en defensa per sobre del 2% del PIB, però Garriga apunta que les prioritats defensives han de ser Ceuta, Melilla i les Canàries "per garantir que la invasió de la immigració il·legal que es tradueix en inseguretat als barris no vagi a més".

Des de Vox expressen el seu suport a Ucraïna davant l'agressió russa, però s'oposen que la Unió Europea pugui prendre decisions estratègiques en defensa. En canvi, sí que són favorables a obrir el debat per reinstaurar un servei militar voluntari.