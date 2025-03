Catalunya, la més afectada per l'amenaça dels aranzels del 200% al vi i el cava

El sector del vi i el cava catalans es miren amb preocupació la darrera amenaça de Donald Trump. El president dels Estats Units es proposa imposar "en breu" un aranzel del 200% sobre tots els vins i productes alcohòlics procedents de la UE si Brussel·les no retira el gravamen del 50% sobre el whisky nord-americà.

La preocupació del sector no és gratuïta. Els Estats Units són el primer país de destí de les exportacions de vi i cava catalans , amb un 12,6% de les vendes globals d’aquests dos productes al món l’any 2024, segons dades de la Promotora dels Aliments Catalans (Prodeca). Els altres mercats preferents van ser el Regne Unit (11,46%) i països com Bèlgica (9,82%), Alemanya (7,74%) o el Japó (6,31%).

Mercat enfocat als vins de qualitat

El president de la DO Cava, Javier Pagès, ha apuntat a l’ACN que els EUA és històricament un dels quatre mercats principals, “ja que els americans sempre estan disposats a beure vi de qualitat i tots els cellers hi volen ser”.

Pagès ha lamentat que l’avís de Trump soni a “revenja” pels aranzels anunciats per la Comissió Europa a productes nord-americans com el whisky, i creu que és una “llàstima” que els vins i licors s’hagin vist immersos en una guerra comercial originada a la indústria. Per això ha instat la UE a deixar-los al marge.