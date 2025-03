Notícies a Catalunya del 12 de març del 2025 | El TSJC absol l'exconseller Lluís Puig pel cas de les obres de Sixena

13:36

Els educadors socials es mobilitzen contra la inseguretat als centres

El Col·legi d'Educadors i educadores socials convoca concentracions per demanar mesures contra la inseguretat als centres, després de l'assassinat d'una treballadora d'un pis tutelat a Badajoz. Reclamen més recursos per poder fer bé la seva feina i amb seguretat, tant per ells com també per a la persona a qui atenen. A més, els sindicats denuncien la manca de recursos per atendre els menors, molts amb problemes de salut mental. Des de la UGT apunten que un 70% dels episodis violents als centres els protagonitzen menors amb trastorns de conducta.