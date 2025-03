Resum de notícies a Catalunya de l'11 de març del 2025 | Dos encaputxats assalten una oficina de CaixaBank a Camarles

21:00

Rescaten el passatge d'un tren AVLO que s'ha aturat per avaria en una andana per a maquinistes del Prat

El passatge d'un tren AVLO ha hagut de ser rescatat després que el comboi en què viatjaven s'hagi aturat per avaria cap a les set de la tarda en una andana per a maquinistes del Prat. Segons ha explicat Renfe, el tren venia de Madrid, i arribant al Prat el conductor ha començat a notar el mal funcionament. El maquinista ha aconseguit apartar el tren de la via tot aparcant-lo a l'andana no comercial, on ha arribat a molt poca velocitat. Un cop aturat el tren s'han obert les portes dels vagons perquè el passatge pogués estar confortable fins que un altre comboi l'ha anat a rescatar. Atès que el tren avariat s'ha pogut apartar de la via principal no hi ha hagut afectació per als altres vehicles.