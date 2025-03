Resum de notícies a Catalunya del 10 de març del 2025 | Una senyora gran cau a les vies a l'estació de tren del Clot durant una apagada elèctrica

19:29

Cau part del fals sostre del Parc de Bombers de Terrassa sense provocar ferits

Una part del fals sostre del Parc de Bombers de Terrassa ha caigut sense causar ferits. Els fets van tenir lloc diumenge al matí i la zona afectada és a l'àrea dels vestuaris. UGT ha explicat que s'ha comprovat que no hi ha risc de col·lapse perquè l'afectació no és estructural: "Tant les bigues com el forjat estan intactes". Amb tot, el sindicat creu que hi ha perill que d'altres zones del fals sostre estiguin afectades, de forma que puguin caure "peces ceràmiques de gran volum". Per això, reclama que es tanqui el parc fins que se solucioni el problema i que els bombers treballin des dels parcs de Matadepera i Viladecavalls.