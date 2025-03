Presó provisional per a l'home detingut per la mort de la seva parella a Blanes

El Jutjat d'Instrucció 3 de Blanes ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut dissabte per la mort de la seva parella a Blanes. La causa està oberta per un delicte d'homicidi.

Aquest dilluns ha declarat davant el jutge i ha dit que va ser un accident. Ell mateix va trucar a emergències alertant que la dona havia patit un atac de cor, però la policia va detectar indicis de criminalitat, i l'autòpsia ho va confirmar.

“🟣 Violència masclista a Blanes.



⚖️ L'acusat de matar la seva parella dissabte declara davant del jutge | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/nTQBCacVCJ pic.twitter.com/PqBKcyuMKC“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 10, 2025

El Departament d'Igualtat i Feminisme ha condemnat el cas per violència masclista; el primer de l'any a Catalunya.

Els fets Dijous 6 de març, cap a dos quarts de set de la tarda, el SEM va avisar la Policia Local que anava a un domicili del barri de la Plantera per atendre una dona de 36 anys en situació d'aturada cardíaca. Quan la patrulla va arribar, la dona ja era morta i "segons van poder observar, presentava tots els símptomes que ja feia unes hores que era difunta". Aleshores, Policia Local i Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació pels dubtes sobre les causes reals de la defunció per saber si havia mort a mans de la seva parella. “🟣 La policia va localitzar el cos a un domicili del barri de La Plantera i l'autòpsia ha confirmat que presentava indicis de criminalitat



👉 L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol institucional i ha posat a mig pal les banderes que onegen al balcó principal del consistori pic.twitter.com/f5YF5ejtOM“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 8, 2025 En un principi es va pensar que la seva mort l'havia causada una sobredosi. Els primers resultats de l'autòpsia, però, van determinar que la dona va rebre cops i el seu cos presentava una ferida feta amb un objecte punxegut a l'altura de les costelles. El TSJC també ha informat que no consten antecedents judicials entre la parella i que el jutjat de guàrdia s'inhibirà al jutjat que s'encarrega dels procediments de violència sobre la dona per tal que segueixi amb les diligències.