Jéssica Albiach demana dimissions a Adif pel caos a Rodalies

La presidenta dels Comuns al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, demana "una assumpció de responsabilitat i un canvi d'equips" per la situació que s'ha viscut la darrera setmana a la xarxa de trens catalana, en concret, pel "caos" a Rodalies. Considera que Adif ha de "donar explicacions" i fer una "renovació d'equips" per tal de ser més previsors, hi hagi "més transparència, un calendari clar". "És intolerable la situació. Insostenible", ha lamentat Albiach en una entrevista al Cafè d'Idees en què ha demanat prudència a l'hora de posar en marxa les obres.

Fins i tot, la líder dels Comuns ha demanat al ministre de Transports, Óscar Puente que doni explicacions pel caos a Rodalies. Albiach creu que s'ha arribat a "una situació límit" en el servei ferroviari per haver posat el focus en l'alta velocitat: "Això no ve d'ara, ve de desinversió crònica els últims 20-25 anys".

Diferències amb Foment del Treball Albiach també valora l'entrevista de Josep Sánchez Llibre al programa i assenyala "algunes falsedats" del president de Foment del Treball, a qui acusa Foment del Treball de fer xantatges a la ministra Yolanda Díaz amb la reducció de la jornada laboral: "Volen utilitzar el diàleg social. Estan fent de lobby als interessos d'uns poquets".



Optimista amb la negociació dels pressupostos Pel que fa al suplement de crèdit per poder afegir els 4.000 milions d'ingressos extra, la líder dels Comuns al Parlament confia a negociar-ho Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quan els republicans hagin celebrat la segona part del congrés que se celebra aquest cap de setmana.



Albiach ha defensat la delegació de competències en immigració que ha pactat Junts amb el Govern espanyol, però ha fet valdre el paper de la Generalitat per gestionar les competències "amb els seus socis, ERC" i els Comuns: "Mentre siguem decisius, la política migratòria de Junts no tindrà res a dir"



