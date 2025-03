Elma Saiz descarta un model migratori propi per a Catalunya: "La normativa és la mateixa"

La ministra de Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, rebaixa les interpretacions que fan des de Junts sobre la delegació de competències en immigració a Catalunya i descarta que la Generalitat pugui crear el seu model propi. "La normativa és la mateixa que s'està aplicant al conjunt del país", aclareix i posa en relleu que s'haurà de guiar per la llei i el reglament d'Estrangeria.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Saiz apunta que la Generalitat "com a administració més propera, podrà ser molt més eficaç en desenvolupar una normativa per executar la normativa de l'Estat, tal com es reflecteix en la proposició de llei".

En aquesta línia, la titular de Migracions nega que la Generalitat pugui establir el català com a requisit pel permís de residència. "No és un requisit obligatori ni per expulsar una persona, ni per permetre l'entrada ni per denegar un permís. No, ho diu la llei", sosté en referència a la llei d'estrangeria.

Tot i això, Saiz matisa que la llengua "és un factor molt important per a la integració" i que conèixer els idiomes cooficials és un element que ja es valora en els informes d'integració de diferents comunitats autònomes.

Sobre les declaracions de dirigents de Junts de tancar el Centre d'Internament d'Estrangeria (CIE) de Barcelona, la ministra també descarta aquesta possibilitat. "Es delega la direcció i els programes que es desenvolupen", rebat i nega un futur tancament.

Valora la responsabilitat per gestionar les migracions Malgrat aquesta divergència d'interpretacions sobre la proposició de llei presentada conjuntament entre Junts i PSOE, Saiz considera "positiu" que la Generalitat faci "una passa endavant en la responsabilitat" assumint la gestió de la immigració. Davant les acusacions d'alguns grups polítics com Podemos i Compromís en contra de la delegació de competències per "racisme", la ministra argumenta que s'inspira en "el respecte dels drets humans". Sobre el punt de la proposició que parla dels riscos de la immigració a la convivència, Saiz replica que la societat s'enfronta "a la desinformació que posa en perill la cohesió. A això és el que es refereix".



🗣️ "Ens hem d'enfrontar a la desinformació que posa en perill la cohesió. A això és el que es refereix"



Per aquest motiu, convida a tots els grups a la "reflexió" i al "diàleg", a la vegada que es mostra "optimista" perquè la proposició s'aprovi en el Congrés.