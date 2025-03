Salvador Illa sobre Rodalies: "Ho resoldrem, però no serà fàcil"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, està convençut que els problemes de Rodalies "es resoldrà". Ara bé, també apunta que la solució "no serà fàcil ni immediata". Durant la sessió de control al Parlament, Illa ha hagut de sortir al pas de les crítiques de l'oposició per les múltiples incidències a la xarxa ferroviària dels darrers deu dies.

El president català ha reconegut que el servei "té molt recorregut de millora" i ha defensat que s'estan fent inversions en aquesta infraestructura, que també poden afectar el servei. "No podem anar a un ritme superior d'inversions si volem mantenir la xarxa en funcionament", i ha dit textualment que s'ha de parar molta més atenció a com es compatibilitzen aquestes inversions.

Ple monogràfic pel 25 de març

La sessió s'ha encetat amb la petició de Junts per alterar l'ordre del dia del ple del Parlament per forçar la compareixença d'Illa, en el termini d'un mes. El ple ha rebutjat la proposta amb els vots en contra d'ERC, Comuns i CUP, que, en canvi, aposten per un ple monogràfic que se celebrarà el 25 de març.

El portaveu de Junts, Albert Batet, ha acusat Illa d'amagar-se. Aquest li ha contestat que el Govern "no s'amaga" i està donant "totes les explicacions dia a dia". "Segur que tinc molts defectes i que vostè estarà sempre atent per assenyalar-los, però no comptaria entre els meus defectes el fet d'amagar-me", ha assegurat a la Cambra el president de la Generalitat.

La resposta de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anat més enllà. Ha retret a Junts la seva gestió de Rodalies quan tenia aquesta responsabilitat a la Generalitat. "I els 12 anys que van tenir la titularitat del servei? Mentre tot això passava, on eren?".