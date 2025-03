Sindicats i treballadors penitenciaris reclamen més avenços en seguretat un any després de l'assassinat d'una cuinera

Cinc minuts de silenci en record de la Núria, la cuinera de la presó Mas d'Enric de Tarragona, que ara fa un any va ser assassinada a mans d'un intern. Companys i familiars s'han reunit a les portes del centre per recordar-la.

Els companys de la Núria han fet una passejada amb espelmes i acompanyats de la música d'un violí fins a l'entrada de la presó tarragonina. Allà, han fet una ofrena de flors en record a la Núria i han encès unes bengales. Amb el crit "Tots som Núria" han trencat el silenci de l'emotiu acte de record.

Avui dia, el sindicat UGT exigeix que s’implantin totes les mesures acordades fa un any . Els altres sindicats reclamen encara més mesures de seguretat no acordades .

En l'homenatge a la Núria, sindicats i treballadors penitenciaris han reclamat avançar en més mesures de seguretat un any després d'aquell crim. Fa un any, l'assassinat va encetar una onada de protestes, mobilitzacions i un trencament total de relacions entre els treballadors i la conselleria de Justícia, els treballadors van arribar a un acord laboral i retributiu amb algunes mesures de seguretat.

També l'han recordat en altres presons com la de Ponent, a Lleida. A Lleida, uns 300 funcionaris, dels 500 que hi ha, han guardat tres minuts de silenci en memòria de la seva companya assassinada a Mas d'Enric i també per la treballadora social de Badajoz que aquesta setmana perdia la vida a mans de menors usuaris d'un centre.

Espadaler es compromet a millora de la seguretat

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha manifestat el compromís del seu departament per fer "recorreguts de millora" per garantir la seguretat dels servidors públics i la convivència a les presons. Durant una interpel·lació al ple del Parlament, el conseller ha reiterat que el reconeixement dels funcionaris com a agents de l'autoritat anunciat ahir ha de venir acompanyat de més formació específica. Per això ha anunciat un pla estratègic per regular l’accés al funcionariat penitenciari i la seva formació, basat en un període de pràctiques de tres mesos i tutories.

Una versió que contradiu el portaveu del sindicat CSIF, Modesto Berciano, qui considera fum la proposta del conseller d'interior perquè diu això només es pot fer si en canvia l'article 80 de la llei orgànica penitenciària i qui ho ha de fer és el govern central. I assegura que en un any no hi ha hagut canvis significatius i que el col·lectiu de funcionaris segueix patint les agressions dels presos. De fet, s'han comptabilitzat 900 agressions durant el 2024, 45 de les quals a la presó de Ponent.

Espadaler també s'ha sumat al suport als familiars, companys i amics de la Núria, la cuinera que just avui fa un any que va morir assassinada a la presó de Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès). Pel que fa a l'opinió de la Sindicatura de Greuges, que considera “excessiva” la restricció de treball als presos amb delictes violents, ordenada després de l’assassinat de la cuinera, Espadaler ha dit que s'està aplicant de manera individualitzada "cas per cas".