Pol·linització intensa aquesta primavera, que es pot allargar fins a l'estiu

Mocs, picors i falta de respiració. Aquesta primavera es preveu especialment difícil per a les persones al·lèrgiques al pol·len. La intensa pol·linització d’arbres com xiprers, avellaners i parietàries durant l’hivern ha superat la mitjana històrica, desencadenant els primers episodis al·lèrgics entre aquells que en són sensibles. A aquest factor s’hi suma la força amb què floriran les herbes a causa de la meteorologia.

Les darreres pluges han fet baixar el pol·len dels arbres a terra, reduint-ne temporalment la presència a l’aire. No obstant això, alhora han afavorit el creixement d’arbòries primaverals com plàtans, pollancres, pins o roures, que pol·linitzaran amb força en les pròximes setmanes i fins ben entrada la temporada d’estiu. A més, es preveu que els mesos de març, abril i maig siguin especialment plujosos, el que sacsejarà encara més les flors.

Segons la Societat Catalana d’Al·lergologia i Immunologia Clínica (SCAIC), el 25% dels pacients al·lèrgics pateixen rinitis, el símptoma més habitual. També són freqüents la congestió nasal, els esternuts, els mocs i la picor als ulls, la gola, el paladar o fins i tot els conductes auditius.

En alguns casos, poden derivar en asma bronquial, una afectació respiratòria greu que, segons els experts, va en augment any rere any. Per aquest motiu, es recomana iniciar el tractament al primer indici de símptomes per evitar que la situació empitjori.

Confusió entre refredat i al·lèrgia Quan falten poques setmanes per a l’arribada oficial de la primavera, molts brots al·lèrgics es confonen amb refredats comuns. “Moltes persones no relacionen els símptomes amb l’al·lèrgia perquè desconeixen que aquest hivern ha presentat molt més pol·len del que és habitual”, explica la doctora Jordina Belmonte, investigadora de l’ICTA-UAB i responsable de la Xarxa d’Aerobiologia de Catalunya (XAC). Xiprers, freixes, avellaners i parietàries han florit amb força les darreres setmanes, amb pics elevats de pol·len a l’aire. Ara, plàtans d’ombra —una de les espècies més al·lergògenes—, pollancres, oms, aurons, pins i, més endavant, bedolls i oliveres, començaran a florir en el seu període habitual, però s’espera que la seva temporada s’allargui més del normal. 01.03 min Arriben les al·lèrgies de primavera, especialment intenses “Les persones al·lèrgiques al pol·len de xiprer ja fa setmanes que ho estan patint. En canvi, els que reaccionen al pol·len de plàtan encara estan relativament còmodes perquè la pluja ha fet baixar el pol·len que havia començat a aparèixer a l’aire”, afegeix la doctora Belmonte.