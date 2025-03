Disfruta de los capítulos 544 al 548 de 'La Promesa': ¡Alguien ha disparado a Jana!

Jana está dispuesta a resolver de una vez por todas lo ocurrido en el pasado con su madre, Dolores. Ha decidido confiar plenamente en Leocadia y desvelarle sus verdaderos orígenes. Ambas han llegado a la misma conclusión: Cruz está detrás de todo. La conversación con la señora de Figueroa ha dado a la recién casada el valor necesario para enfrentarse por fin a la marquesa de Luján: ¡le ha revelado su verdadera identidad! ¿Cuál será el próximo paso? Tienes todos los capítulos disponibles en RTVE Play.

Los amigos se despiden de Marcelo, sabiendo que su aventura ha llegado al final. Alonso le cuenta a Manuel que Lorenzo y Cruz han pactado una boda para Curro, que asegura que él se encargará de resolver . Jana no puede evitar pedir explicaciones al capitán por Curro y este se pone agresivo.

Cruz niega ante Jana todas sus acusaciones y acusa a Leocadia. Catalina le entrega a Alonso de vuelta las escrituras del palacio de Madrid a su nombre. Adriano da fe de que María Fernández y Samuel no son unos malhechores y se alojarán en la finca. María Fernández le cuenta a Adriano que Catalina está embarazada de gemelos . Ricardo le aclara a Ana que entre ellos no puede haber nada , pero Santos, ajeno a eso, les cuenta a los cocineros que sus padres se han besado. Pía se entera por Lope de lo que Santos vio y se muestra resignada.

Jana y Curro se encuentran en una encrucijada. Sin saber quién dice la verdad y quién miente , se les acaba el tiempo para actuar. Tiempo es lo que a Marcelo ya no le queda en La Promesa. Los últimos momentos del lacayo en La Promesa, prometen ser inolvidables. Adriano quiere que María Fernández y Samuel no cuenten que le han visto .

Cruz propone a Lorenzo que abandonen la idea de casar a Curro . Jana sigue queriendo saber la verdad sobre el asesino de su madre, pero tanto Cruz como Leocadia no se lo ponen fácil . Mientras, Manuel se ausentará unos días de la Promesa. La relación entre Curro y Angela es cada vez más cercana mientras que Martina se arrepiente de haber recelado de Jacobo y culpa de ello a Catalina.

Curro y Jana saben que deben ir con pies de plomo, ya que la información que manejan puede revolucionar La Promesa para siempre. Aún así, Curro considera que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa y da el paso definitivo que cambiará su vida por completo: confiesa a Alonso sus verdaderos orígenes . María Fernández y Samuel entregan el dinero del jarrón a Catalina y le oculta que han visto a Adriano. La atracción que el sacerdote siente por la doncella es tal que se siente incapaz de controlarla. La férrea defensa que Santos hace de Ana encela a Petra, que le hace ver que no es tan buena madre como cree. Santos se enfrenta a Petra y se lo hace saber a Ana.

Ricardo no encuentra la forma de que Ana se olvide de que puede haber algo entre ellos, pero eso no consigue frenarla. Catalina tratará de frenar el enfado de Jacobo con Martina disculpándose con él por acusarlo de manipulador, sin pruebas.

Jana toma la decisión de enfrentar las posturas de Leocadia y Cruz, sin saber qué consecuencias tendrá hacerlo. Samuel se da cuenta de que no puede frenar sus sentimientos por María Fernández y toma una decisión drástica. Ángela y Curro se encuentran tras la declaración de amor del joven y la espantada de ella. Pero, esta vez, es Ángela la que tiene mucho que decir.

Capítulo 548 del viernes 14 de marzo

Son muchos los secretos que han visto la luz estos últimos días en el palacio. Y las terribles consecuencias no tardan en llegar: ¡alguien ha disparado a Jana! Manuel no se separa del lado de su amada, procurando que tenga las mejores atenciones, pero solo la llegada del doctor Gamarra puede determinar la gravedad de la situación: si Jana sobrevivirá… y si su bebé lo hará con ella. Pero ¿quién ha intentado matarla? Esa es la pregunta que tiene que responder el sargento Burdina, viejo conocido de la familia Luján, que acude a palacio para resolver este inquietante misterio. Para ello, no duda en interrogar a todos y cada uno de los presentes en la noche del suceso.

La Promesa: Alguien ha disparado a Jana

La única pista con la que cuenta la Guardia Civil para esclarecerlo todo es con la del posible arma: la que guarda Alonso en su despacho, pues ha desaparecido y nadie la encuentra. Eso en principio, pues Manuel guarda en su poder una prueba que puede ser definitiva para dar con el culpable.