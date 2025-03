Jordi Coll regresa a 'La Promesa' para reconstruir el asesinato de Tomás

Sabemos que Cruz es la villana por excelencia de La Promesa desde el primer capítulo. ¿La razón? Asesina a sangre fría a Tomás, el heredero del marquesado. Ahora, más de 500 capítulos después, esta muerte vuelve a resurgir gracias al descubrimiento de la habitación secreta y la investigación que Jana y Curro llevan a cabo. ¡Todo está relacionado! Hablamos con Jordi Coll, actor que ha dado vida a Tomás en la ficción, sobre cómo ha vivido su regreso. ¡No te pierdas la entrevista completa!

El actor ha regresado para mostrarnos con todo detalle cómo fue la noche de su asesinato. ¿Qué ha sido lo más complicado para él? Jordi lo tiene claro: “ Lo que dicen de cuánto menos tienes, más difícil es, es cierto . Al tener muchas secuencias con mucho texto siempre tienes la oportunidad de mostrar un matiz diferente en cada una. Sin embargo, no decir ni una palabra y solo buscar las miradas es complicado porque no sabes hasta qué punto estás haciendo poco o mucho ”, nos confiesa. A pesar de ello, ha querido resaltar el gran trabajo de todo el equipo de la ficción: “Ellos te guían y así todo funciona”.

¿Y si Tomás no hubiera muerto?

Solo pudimos disfrutar del personaje de Tomás durante el primer capítulo de la ficción, ya que la marquesa lo asesinó en los últimos minutos de esta primera entrega. ¿Y si Cruz no le hubiera matado? “Puede que hubiese robado el avión de su hermano y se hubiera estampado él solito”, bromea. Hablando en serio, Jordi tiene claro que su personaje no hubiera durado mucho: “Aunque Cruz no le hubiese matado, algo le habría pasado. Este personaje no podría haber durado mucho tiempo vivo porque tenía mucha información”.

Jordi solo ha vuelto para esta reconstrucción, pero no ha querido dejar pasar la oportunidad de confesar algo importante: “Si pensabais que hasta ahora había muchas tramas trepidantes, esto no es nada. Ahora, vais a alucinar más aún”. ¡Ya estamos deseando ver los próximos capítulos de la ficción para descubrir estas increíbles tramas de las que nos habla Jordi!