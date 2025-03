El misterio de la sangre en la habitación secreta de ‘La Promesa’: ¿De quién será?

La investigación en la habitación secreta continúa. Desde que descubrimos los pasadizos, son muchas las preguntas que nos hacemos: ¿Quién estuvo allí? ¿Por qué? ¿Quién sabe de la existencia de esta estancia? Ahora, Jana ha encontrado algo que podría cambiarlo todo: una alfombra con una mancha de sangre. ¡Te contamos todos los detalles!

¿La sangre puede ser de Dolores?

Pía ha sido la primera en enterarse del gran descubrimiento. ¿De quién es esa sangre y por qué está allí? La que fue ama de llaves tampoco tiene las respuestas a estas preguntas. El primer pensamiento de Jana era obvio: es de Dolores, su madre. Es más, pensaba que la sangre podría ser de cuando dio a luz a Curro.

Sin embargo, tras haberse informado, ha descartado esta opción – tal y como se lo ha contado a su hermano -: “Al principio pensé que podría ser de nuestra madre, de cuando dio a luz. También llegué a pensar que podría ser de cuando la dispararon, pero también lo descarté porque fue a quemarropa y murió en el acto. Me puse a repasar un manual de medicina y me di cuenta de que esta sangre no podría ser de nuestra madre porque si la mancha tuviese tantos años, debería tener un color pardo”.

Entonces, ¿a quién pertenece esa sangre? ¿Tendrá Ramona todas las respuestas que necesitan los hermanos? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para ver cómo avanza esta trama.