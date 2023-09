Así comienza La Promesa, con la persecución de la familia de Jana y la muerte de Dolores a manos de un enmascarado. Aquel día, la pequeña Mariana juró que volvería al palacio de La Promesa para encontrar a su hermano. Con el tiempo ha descubierto que Marcos ahora se llama Curro. También vengar lo que le hicieron a su madre. Pero ¿y si Dolores no ha estado nunca muerta? ¡Os contamos qué hecho del pasado de Ramona nos hace pensar que podría estar viva!

El recuerdo de Ramona

Tras la llegada de Ramona, la mujer amiga de Dolores y que cuidó de ella cuando era una niña, Jana pensó que descubrir quién era el asesino de su madre sería más fácil. En cambio, no ha soltado prenda desde que se recuperara.

Pero en la última visita, Jana ha notado a la mujer más nerviosa de lo normal. Esto era a raíz de algo que Ramona quería contarle, y que si no lo ha hecho antes ha sido porque no quiere que la tome por loca. Es entonces cuando suelta algo que no esperábamos: "Yo quería decirte que, pocos días después de que vuestra madre huyera con vosotros y la atacaran, yo la vi. La vi unos días después de que la gente la diera por muerta. Tu madre está viva".

Jana no sale de su asombro ante lo que escuchaba, y Ramona se explicó. "Pasado un tiempo, yo vi a Dolores rondando por mi cabaña", dice completamente en serio. La doncella de La Promesa quiere saber más detalles, y le pregunta cómo la vió: "Se estaba poniendo el sol, y la vi a contraluz. No me confundí. De hecho, cierro los ojos y parece que la tengo delante como si hubiera pasado ayer".

"Yo me levanté para ir tras ella, pero lamentablemente no conseguí darle alcance. La llamé a voces, pero ella desapareció y se escapó entre los árboles", continúa explicando Ramona. La cara de Jana cambia, y ella cree que todo se trata de una alucinación, de una jugarreta de su mente.