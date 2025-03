El Emmy Internacional de ‘La Promesa’, la celebración que no viste

‘La Promesa’ se ha convertido en todo un hito de la televisión española, no solo por los buenos datos de audiencia que lleva cosechando desde su estreno en 2023, sino por haber conseguido el Emmy Internacional en la categoría a mejor telenovela. Que una serie española haya recibido este galardón supone un antes y un después para la ficción de nuestro país.

Meses después de haberlo recibido, hemos hablado con parte del equipo para descubrir cómo se vivió este momento desde dentro y qué visión de futuro hay para esta gran serie. ¡No te pierdas el vídeo completo!

Así se vivió desde Nueva York

Josep Cister - creador y productor ejecutivo de la serie - acudió junto a Ramón Campos - CEO de Bambú Producciones - a la gala de estos importantes premios celebrada en el New York Hilton Midtown. Tal y como nos ha contado Cister, en un primer momento pensaron que no ganarían el premio, ya que la mesa en la que estaban situados estaba al final del salón: “Pensé que no íbamos a ganar porque estábamos muy lejos del escenario. Sin embargo, el primer premio que dieron lo recibió la mesa que teníamos al lado. Así que Ramón me dijo que mi teoría no era válida”.

¡Y llegó el gran momento! El creador estaba tranquilo y, de repente, escuchó el nombre de la serie: “The Vow”. Asegura que, en ese momento, todo ocurrió muy rápido. Subieron al escenario para recoger el premio, pero no fue hasta que terminó ese momento cuando fueron totalmente conscientes de lo que habían conseguido: “Fue salir del escenario con el Emmy y nos pusimos a gritar. Fue como el momento de euforia. Me empecé a dar cuenta de lo que había pasado cuando estaba en la fiesta que se hace después de la gala. Veía a compañeros con el Emmy y recordaba que yo tenía ese mismo premio en la habitación del hotel”.